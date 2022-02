El Consejo suprimirá más de 3.000 sillas de la calle Sierpes a partir de 2023

Habrá menos sillas en la carrera oficial el año que viene. El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez, durante una entrevista concedida esta semana al programa A Pulso, afirmó que será en 2023 cuando se acometa el proyecto de reducción de aforo en la calle Sierpes, "el talón de Aquiles" de la carrera oficial.

"Lo íbamos a aplicar este año, como se dijo, lo que pasa es que, después de dos años de pandemia en los que la gente no ha podido disfrutar de esto, dejar a varios miles de personas fuera de la carrera oficial me parece muy duro", comenta Vélez, quien asegura que "arreglando la calle Sierpes, la carrera oficial estaría perfecta". Descarta cualquier otra solución, como la de cambiar esta calle por Tetuán.

El presidente entiende que "este año en Semana Santa tenemos que estar todos", haciendo referencia a los abonados, "familias enteras, vecinos..." que llevan décadas ocupando sus localidades en este tramo de la carrera oficial. "Somos instituciones de la Iglesia, y no podemos actuar con esta frialdad", añade.

Desde que ocupaba el cargo de tesorero del Consejo, ha procurado "hacer un fondo de sillas" con la intención de "reubicar" a estos abonados, que no podrán estar "en su localidad de siempre". En el último lustro la calle Sierpes tiene "en torno a mil y pico de de sillas menos".

El motivo de la eliminación de localidades se debe a cuestiones de seguridad. Actualmente existe un plan de evacuación eficiente, aunque no deja de ser una calle muy estrecha. Vélez lo tiene claro: "La solución de Sierpes es quitar, quitar y quitar", refiriéndose a las sillas.

Se espera que en 2023 se acometa definitivamente este proyecto, que está listo para ser ejecutado. "La idea de este Consejo, y la idea de este presidente, es que la calle Sierpes se va a arreglar con inmediatez", señala Vélez. Se suprimirán, en total, en torno a 3.400 sillas.

Antes, en verano, habrá elecciones en la calle San Gregorio. Francisco Vélez anunció, a la conclusión de la última asamblea, su intención de presentarse a la reelección. Por otro lado, José Félix Romero, ex hermano mayor de la Soledad de San Buenaventura, presentará su candidatura alternativa este próximo sábado en La Raza.

Sobre el régimen sancionador

Mucho se ha venido hablando estas semanas del nuevo régimen sancionador, incluido dentro del recién aprobado reglamento de sillas y palcos de la carrera oficial. "Si conocieseis la casuística de incidentes que se producen en la carrera oficial... y algunos de ellos de mucha gravedad".

Francisco Vélez aclara que "la libertad de expresión está más que salvaguardada", incluso reconoce que "la crítica muchas veces es constructiva, porque te enseña en qué estás equivocado". En cambio no se pasarán por alto casos flagrantes de faltas de respeto y consideración con la institución y con las hermandades.

"No es agradable que te anden insultando semana tras semana en algún medio... yo soy un profesional del derecho, yo tengo mi despacho, entonces no estoy dispuesto a que se socave mi prestigio profesional y que se socave mi imagen de una forma reiterada, como se viene haciendo".

Sobre las críticas por haber incluido este régimen sancionador dentro del reglamento de los abonos, apunta que "si no lo hubiésemos puesto hubiésemos estado mejor, y a lo mejor se quita cualquier día".

Sobre la no devolución de abonos

El artículo 7 del reglamento recoge que no se devolverá el dinero de los abonos en caso de suspensión de las procesiones por lluvia u otro motivo. La pandemia provocó que en 2020, con todos los abonos vendidos, se suspendiesen las procesiones. En 2021 no se llegaron a vender, al conocerse la suspensión antes de comenzar el año.

El Consejo alegó que, aplicando ese artículo, no estaban en obligación de devolver el importe a los abonados. "Hay un informe jurídico que decía que era correcto la no devolución", responde. Finalmente, después de no pocas presiones, se convocó una asamblea extraordinaria en la que los hermanos mayores votaron a favor de la devolución.

Francisco Vélez piensa que hubo una "campaña, que desde algún lugar se orquestó" y que "no podía permitir que se pusiera en entredicho la honorabilidad de la institución y la capacidad de empatía y de caridad de las hermandades".

El motivo por el que no avala la devolución de los abonos es porque entiende que el derecho de preferente de adquisición "debe tener un contenido económico, y no por que haya un año sin semana santa me escaqueo y me voy". En esa línea, alega que "las hermandades necesitan dinero".

De cara futuras tesituras parecidas a las de 2020, el presidente manifiesta que el reglamento "no es inamovible" y que "siempre queda el estudio de la situación en cada momento".