Francisco Vélez: "Este respaldo me genera confianza e ilusión y me llena de responsabilidad"

Francisco Vélez ha sido reelegido presidente del Consejo de Cofradías de manera indiscutible y contundente. Los hermanos mayores le han vuelto a dar su respaldo en unas elecciones en las que se ha medido en las urnas a José Félix Romero, ex hermano mayor de la Soledad de San Buenaventura que se presentaba esgrimiendo la renovación como bandera. Los resultados de la votación fueron: 101 votos a favor de Vélez, 22 para Romero y dos blancos. Sólo una hermandad se ausentó de la votación. Era la primera vez que un presidente electo se enfrentaba a una candidatura alternativa para afrontar su segundo mandato, aunque los hermanos mayores han apostado por la continuidad y el aval del trabajo realizado durante unos años que han sido muy complicados, especialmente por la pandemia y por el asunto del cobro del IVA de la carrera oficial. Además, lo han hecho de manera clara, siendo Vélez el presidente con más respaldo en las urnas frente a otro candidato.

Vélez afronta su segundo mandato en San Gregorio con el grueso del equipo de la primera etapa. Entre los cargos generales, Alejandro Marchena, anterior tesorero y responsable principal del milagro económico, ha dado un paso al lado por motivos personales, siendo sustituido por el hasta ahora delegado de las hermandades del Miércoles Santo, Eduardo Carrera. Entre los delegados de penitencia, el del Sábado Santo, Miguel Cuevas, tampoco continua al haber cumplido ciclo. Es sustituido por Ernesto Martín, hasta ahora delegado de hermandades Sacramentales. Otra salida es la de Milagros Ciudad, mientras que Miriam Frutos pasa a ser delegada de Sacramentales. Las incorporaciones son Joaquín Ruiz Franco-Baux, como delegado del Miércoles; y Esperanza García Perea y Manuel Martín Fajardo, como delegados de Hermandades de Gloria.

El reelegido presidente compareció poco después de anunciarse el resultado de las elecciones para realizar una primer valoración. Vélez volvió a incidir en los mensajes que ha trasladado a los hermanos mayores durante la campaña. “Estoy muy satisfecho por haber obtenido el respaldo de los hermanos mayores al trabajo que hemos hecho en los últimos cuatro años que ha sido muy ingrato en los peores momentos de la pandemia. Esto nos da fuerza y nos llena de ilusión para seguir”, señaló. Vélez se mostró humilde y responsabilizado por el gran respaldo recibido: “No he pensado mucho en los números. Me siento muy satisfecho del trabajo hecho y que debía tener algún reconocimiento. Este respaldo me genera confianza e ilusión y me llena de responsabilidad. Estamos para trabajar por las hermandades”.

El reelegido presidente aseguró en su primera comparecencia que se pondrá a trabajar enseguida para llevar a la práctica todos los proyectos e ideas que tienen en cartera y que aparcaron por los comicios: “Vamos a empezar a organizarlo todo. Tenemos cosas en pausa y hay que activarlas”. Uno de esos proyectos en los que tendrá que trabajar es el Santo Entierro Grande que ya ha empezado a organizar la hermandad para el año 2023: “Supongo que el proceso empezará en breve, en las próximas semanas. Todavía no ha habido ninguna comunicación ni presentación oficial”.