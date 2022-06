Francisco Vélez: "Nuestro aval es el trabajo realizado en circunstancias muy difíciles"

Tras un primer mandato en el que ha tenido que hacer frente a dos años sin procesiones por la pandemia, con la consiguiente crisis económica para las hermandades, y la exigencia del Gobierno para pagar el IVA de la carrera oficial, un asunto aún pendiente de resolver, se presenta a la reelección con el convencimiento de que la gestión económica ha sido un éxito y que la institución, en estos duros años, ha recobrado el prestigio perdido. Francisco Vélez concurre a las urnas con el grueso del equipo que le ha acompañado en la primera etapa. El gran reto pendiente es la remodelación de unas jornadas cuyas costuras están a punto de estallar.

Desgrane brevemente su proyecto.

Conseguir una organización bien fundamentada, con un modelo de gestión eficaz y eficiente, con criterios profesionales, que preste servicios reales a las hermandades. Y cómo no, ayudar a cada una de las hermandades y cofradías de la ciudad a cumplir sus fines mediante la prestación de los servicios formativos, jurídicos y administrativos que soliciten. Todas estas circunstancias han aumentado significativamente el prestigio de nuestro Consejo en la ciudad y con él, el de todas las hermandades. Ese es nuestro aval: el trabajo realizado en circunstancias muy difíciles.

¿Qué planes tiene para la carrera oficial? ¿Reformas quirúrgicas o revolución?

Tenemos la mejor carrera oficial posible, teniendo en cuenta la dificultad que presenta el callejero de nuestra ciudad. Obviamente, todo es mejorable, pero está visto y comprobado que no cabe ni revolución, ni una reforma integral de la misma, porque ninguna de las opciones va a mejorar lo presente. Seguiremos trabajando, como ya venimos haciendo, en aspectos que la doten de mayor seguridad, particularmente en el tránsito de las cofradías por la calle Sierpes donde habrá que reducir un cierto número de sillas, pensando sobre todo en el mejor discurrir de nuestras hermandades y en la comodidad de nuestros abonados.

¿Cuál es su fórmula para la reorganización necesaria de las jornadas, por ejemplo, la Madrugada?

Trabajo, diálogo, criterio y unidad. No hemos dejado de hacerlo en estos tres años y medio, tal y como ya hemos venido demostrando en determinadas jornadas. No es menos cierto que luego llegó una pandemia que nos ha tenido dos años frenados, pero desde Semana Santa los delegados de día no han dejado de reunirse y establecer pautas futuras de actuación con los hermanos mayores y diputados mayores de gobierno. Ahora llegan nuevos tiempos y ahí estará el Consejo para trabajar, desde el consenso, con todas las hermandades.

¿Es partidario de limitar el número de nazarenos?

Aquí no hay cabida para gustos particulares. Estamos ante una cuestión que es muy sencilla de resolver, puesto que por el momento ese derecho está recogido en las reglas de cada una de nuestras hermandades y de modificarse alguno de sus puntos sabe usted que el Consejo no es el órgano competente para solventarlo. Lo que sí pienso es que cada hermandad debe tener la suficiente capacidad para poder autorregularse en lo que a este aspecto concreto se refiere en función de lo que sus propias Reglas determinen.

¿Hay cabida para más hermandades en la nómina?

Le contesto en la misma línea que en la anterior respuesta. Usted bien sabe –así lo reflejan los Estatutos del Consejo- que para que una hermandad acceda a la nómina de la Semana Santa debe cumplir una serie de pasos. Pero no es la institución, sino las hermandades de una determinada jornada, por mayoría de dos tercios, y posteriormente el Pleno de Penitencia los que deben aprobar o no su inclusión. El Consejo ha estado, está y estará siempre para servir a las hermandades que requieran su asesoramiento y colaboración, pero hay cuestiones como esta en las que la institución no puede imponer su criterio.

¿Es necesario un museo de las cofradías?

La creación de un Museo de las Hermandades de Sevilla debe ser un proyecto de ciudad, esto es, en el que estén desde su génesis implicadas las administraciones publicas y el patrocinio particular, puesto que se trata de un proyecto de semejante envergadura que ni las hermandades ni el propio Consejo podrían acometer en solitario. Dicho esto, si se diesen las circunstancias apropiadas, estamos preparados para afrontar cualquier iniciativa seria, puesto que contamos con un proyecto museográfico excelente, en el que han estado trabajando desde el pasado 2021 algunos de los mas reconocidos especialistas en la materia a nivel nacional.

Con la pandemia se ha visto la gran dependencia que las hermandades tienen de la explotación de la carrera oficial. ¿Qué se puede hacer para obtener ingresos ordinarios por otras vías?

Bueno, creo que en estos tiempos de pandemia ya lo hemos venido demostrando con creces. A falta de ingresos, este Consejo ha sabido responder para no generar una crisis financiera en las mayordomías de nuestras Hermandades. Generamos un programa cultural durante todo un año, que dejó importantes ingresos en forma de subvenciones para cada hermandad. Nos sentamos con administraciones como el Ayuntamiento o la Junta de Andalucía y abrimos una nueva ventana económica, que dejó un impacto directo de más de un millón de euros para el mantenimiento de los cultos y el patrimonio de nuestras hermandades. Y hemos ampliado nuestra ya amplia cartera de entidades colaboradoras, que han ayudado a sostener la delicada cuerda financiera que ha supuesto esta pandemia. Ninguna hermandad puede decir que en estos dos años sin ingresos ordinarios hayan visto peligrar su gestión porque el Consejo ha estado ahí para colaborar con ellas.

¿Considera que el poder civil manda demasiado en la Semana Santa actualmente?

En modo alguno. Son una herramienta esencial para ayudar en la preparación y el desarrollo de una Semana Santa como la nuestra, que moviliza cada año a tantísimas personas. Trabajamos conjuntamente durante todo el año y las relaciones son extraordinarias. Es el fiel reflejo de una Semana Santa segura en todos los aspectos.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las cofradías?

En primer lugar, a recuperar lo perdido tras dos años de tanto sufrimiento. Luego, a fortalecer sus bases enraizadas en la fe. Y por último, a adaptarse a los nuevos tiempos para que nuestras hermandades sigan siendo una de las mejores valedoras de nuestra Iglesia Diocesana para hacer llegar el mensaje de Dios a todos los colectivos sociales. Para ello nacieron y por ello, porque son muy necesarias, siguen muy vivas después de tantos siglos de existencia.