Así presentan Vélez y Romero sus proyectos para presidir el Consejo de Hermandades

Las 125 hermandades y cofradías con derecho a voto ya ha recibido la propaganda electoral de los dos candidatos a presidir el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla: Francisco Vélez de Luna, actual presidente, y José Félix Romero Serrano. Falta menos de una semana para que se celebren las elecciones, que serán el próximo lunes 27 junio.

A rasgos generales, el folleto presentado por José Félix Romero es más visual y cuida más su presentación; en cambio en de Francisco Vélez, además de ser más escueto en cuanto a propuestas, presenta un formato más clásico, tipo carta. Si Romero arranca su saludo con un "Estimados y hermanos y hermanas mayores", Vélez opta por un cercano "Querido amigo, querida amiga".

José Félix ha elegido la Plaza de España para la sesión de fotos, mientras que Francisco ha optado por la el Patio de Banderas y la escalinata del monumento a la Inmaculada de la Plaza del Triunfo. Ambos coinciden en una campana discreta, con contadas apariciones en los medios de comunicación.

José Félix Romero

José Félix Romero se presupone como la alternativa a la actual junta superior, con nuevas ideas y un proyecto renovador. En su folleto se presenta como ex hermano mayor de la Soledad de San Buenaventura, y también hermano del Valle. En la presentación de su equipo suprime el término de "candidato", y presenta los "cargos generales" únicamente haciendo referencia a sus cargos en junta de gobierno, actuales o no, y a su pertenencia a una o varias hermandades.

Propuestas de la candidatura de José Félix Romero:

Conseguir recuperar el peso específico del Consejo en todos los ámbitos de la ciudad relacionados con las Hermandades y Cofradías, en concordancia con la relevancia y beneficios que genera esta institución en la ciudad de Sevilla .

en todos los ámbitos de la ciudad relacionados con las Hermandades y Cofradías, en concordancia con la relevancia y beneficios que genera esta institución en la ciudad de Sevilla . Basar la misión del Consejo en el principio de que este Organismo lo conforman todos los Hermanos Mayores como representantes máximos de sus respectivas Hermandades, por lo cual la Junta Superior es un órgano de gestión y administración al servicio de las Hermandades, obligándose por consiguiente, a una total transparencia ante todos los Hermanos Mayores , tanto en la presentación previa de las cuentas anuales como en cualquier otro tipo de comunicación.

, tanto en la presentación previa de las cuentas anuales como en cualquier otro tipo de comunicación. Trabajar en un Consejo que ofrezca servicios y asesoramientos que puedan necesitar las Hermandad es en aspectos jurídicos, económicos y administrativos.

que puedan necesitar las Hermandad es en aspectos jurídicos, económicos y administrativos. Optimizar la gestión económica ante las Hermandades: conseguir nuevos recursos mediante nuevos patrocinios y posibilidad de gestiones globalizadas a través del Consejo que permitan reducir costes internos en las tesorerías de las Hermandades.

a través del Consejo que permitan reducir costes internos en las tesorerías de las Hermandades. Estudiar detalladamente la reforma y racionalización de toda la Carrera Oficial de la Semana Santa, para conseguir el correcto discurrir de las Cofradías, dotándola de mayor seguridad y comodidad de los propios abonados, sin reducción de asientos ni repercusión económica negativa para las Hermandades ni para el Consejo.

de la Semana Santa, para conseguir el correcto discurrir de las Cofradías, dotándola de mayor seguridad y comodidad de los propios abonados, sin reducción de asientos ni repercusión económica negativa para las Hermandades ni para el Consejo. Crear un Museo con Centro de Interpretación de las Hermandades y Cofradías, de las 3 secciones de Penitencia, Gloria y Sacramentales. Un Museo interactivo, con zonas permanente y temporal, con participación de artesanos orfebres, tallistas y bordadores, que sea atractivo tanto para turistas como para cofrades y sevillanos en general. Situado en edificio recuperable céntrico de la ciudad, mediante Concesión Administrativa y englobado en el circuito turístico.

En este último punto, qua hace referencia a la apertura de un museo de las hermandades, añade lo siguiente: "Las reuniones que hemos mantenido con responsables de la Administración Pública y el estudio de viabilidad realizado que os presentamos recientemente, nos llevan a la conclusión de poder conseguir ingresos económicos que reporten en todas las Hermandades de las secciones de Penitencia, Gloria y Sacramentales, de forma que pueda representar ingresos adicionales complementarios a los recibidos actualmente por a bonos de sillas".

Francisco Vélez

Francisco Vélez encabeza la candidatura de la continuidad. Tras cuatro años en la presidencia, dos de ellos en plena pandemia, busca revalidar la confianza de los hermanos mayores para continuar desarrollando su proyecto iniciado en 2018. En su presentación, y la de sus candidatos, Vélez es mucho más extenso y ofrece un detallado currículum, con datos como la formación académica y la trayectoria profesional.

"No hace falta que me presente, ni que presente al equipo que me acompaña", expresa Vélez en su carta dirigida a los hermanos mayores. "Hemos pasado cuatro años muy duros, en todos los sentidos, pero que han tenido una consecuencia positiva: nos ha obligado a salir de la rutina de gestionar lo conocido para tener que reinventarnos y abrir nuevos caminos", añade. Francisco Vélez se muestra orgulloso de la gestión económica y de los servicios prestados a las hermandades durante la pandemia.

"Todas estas circunstancias han aumentado significativamente el prestigio de nuestro Consejo en la ciudad y con él, el de todas las Hermandades", afirma el presidente. "Ese es nuestro aval: el trabajo realizado en circunstancias muy difíciles. Nos sentimos muy orgullosos del mismo y, especialmente, de vuestro continuo apoyo, sin el que nada se habría conseguido", concluye.

Propuestas de la candidatura de Francisco Vélez: