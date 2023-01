El Gran Poder suspende la convivencia de la Madrugada

Un hecho del que no se conocen precedentes. La hermandad del Gran Poder tenía que haber organizado en su sede la convivencia de las corporaciones de la Madrugada el pasado lunes, día 23 de enero. La sorpresa ocurrió cuando Ignacio Soro, hermano mayor, comunicó unos días antes al delegado de la Madrugada, Antonio Soto, que la hermandad no lo haría, “declinaba” su organización y no ofrecía, de momento, ninguna fecha para su celebración.

El delegado del Consejo comunicó a los hermanos mayores la decisión del Gran Poder y expuso que en su momento se promoverá una reunión informal para hablar sobre aspectos técnicos y de logística de cara a la próxima Madrugada, pero no se ha sabido más de la jornada oficial de convivencia.

A nadie escapa que los cambios decididos por el Consejo en la Madrugada han provocado malestar tanto en el Gran Poder como en la Esperanza de Triana. La cofradía de San Lorenzo tendrá que regresar por el Arenal, por lo que se acentúa su condición de cortejo que más se aleja de su templo en el itinerario de regreso.

La Esperanza de Triana y el Gran Poder son las dos corporaciones que no ocultan su pesar por los cambios. La cofradía trianera, en su recorrido de ida, discurrirá por Zaragoza, Plaza Nueva, Tetuán, Velázquez y O’Donnell. El Gran Poder, en su recorrido de vuelta, al llegar a Puerta del Arenal irá por Adriano, López de Arenas y Santas Patronas para acceder a la calle Gravina.