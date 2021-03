"Hágase la luz", el álbum que da color a fotografías del siglo pasado

El periodista sevillano Jesús Andrades ha presentado esta cuaresma un curioso catálogo de fotografías realizadas en la primera mitad del siglo XX, con todas las Dolorosas que procesionan en la Semana Santa de Sevilla, salvo las más recientes. Fotografías originales de grandes fotógrafos de la época, como Haretón, Fernand, Gard o Albarrán, han sido pasadas del blanco y negro al color mediante un proceso digital, imposible si no es acompañado de un laborioso trabajo manual.

Hemos hablado con Jesús, el artífice del proyecto, y comenta que "la primera foto que coloreé fue una de la Virgen del Rocío de Almonte, y a partir de ahí fui cogiendo las que me iban apeteciendo". La repercusión que iban teniendo sus trabajos le animó a ir completando su colección, para posteriormente darle forma en aproximadamente cuatro meses, concluyendo a mediados de enero. "A cada foto le he dedicado unas cuatro o cinco horas". Las más complejas han sido las que contienen mayor número de detalles, como joyas, coronas o ropas bordadas.

Aunque está dirigido a todos los públicos, este primer tomo es una obra indispensable para los coleccionistas cofrades. "Me he ido a lo inédito, y a lo que ya no se puede ver en color", explica en referencia a la antigua dolorosa de San Gonzalo, a la desaparecida Virgen del Patrocinio o a otras imágenes que han sufrido notables intervenciones en sus encarnaduras y/o policromías. "Siempre buscando lo rebuscado y lo que no sea excesivamente conocido". "La Virgen de los Dolores de Santa Cruz con el manto de la Virgen del Patrocinio o la Virgen de la Presentación del Calvario vestida con encajes", por poner algunos ejemplos de estampas muy poco vistas.

Aproximarse lo máximo posible al color de elementos o policromías que ya no existen ha sido un reto que Andrades ha resuelto gracias al profundo estudio que viene realizando a los miles de documentos que posee en su fototeca, "y tirando un poquito de imaginación", añade. Jesús cuenta que al colorear las fotos han aparecido matices y texturas que en blanco y negro pasaban inadvertidas. En el libro, cada fotografía pasada a color cuenta con su original en blanco y negro en la parte izquierda, para así apreciar con detalle la diferencia entre ambas.

Están ordenadas según su paso por la carrera oficial, desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, vestidas indistintamente de hebrea, de mantilla, de reina, incluso una de la Amargura en el cajón donde fue ocultada durante la Guerra Civil. Pero la cosa no queda ahí, puesto que el autor ya se encuentra inmerso en próximos trabajos similares, con imágenes de Cristo, Glorias y grandes devociones y patronas de la provincia de Sevilla.