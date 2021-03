El órgano Hewitt de Montserrat: un instrumento que ha traspasado fronteras

A finales del pasado año el maestro Carlos Álvarez instaló en el coro de la capilla de Montserrat el órgano histórico del inglés H. Hewitt. Un hito que bien merece la pena resaltar. No sólo por el interesante recorrido histórico y geográfico que ha tenido, sino por la ilusión, la voluntad y el esfuerzo que muchas personas han destinado a un proyecto iniciado en 2015.

El instrumento procede de la capilla Croit-e-Caley Methodist, ubicada en Isla de Man y fundada en 1881. Un lugar conocido como The Old Ship (el viejo barco) porque su congregación estaba integrada por pescadores, agricultores y mineros. El órgano llegó a esta capilla en 1912 desde la iglesia Mount Tabor Methodist de Port St. Mary, permaneciendo en ella hasta el 13 de abril de 2014, fecha en la que se cierra al culto. Desde entonces, el organero local Peter Jones, encargado de su conservación durante los últimos 30 años, trata de encontrarle un nuevo hogar. En julio de 2016, el irlandés Stephen Adams lo desmonta y traslada a Irlanda con el objetivo de alojarlo en una pequeña iglesia. Pero la iniciativa no prospera y el instrumento queda en su taller.

En noviembre de 2016, la Asociación Pro-Órgano Salteras, Música y Compromiso (Apros) contacta con ambos organeros y adquiere el instrumento con la intención de restaurarlo y montarlo en la iglesia de la Oliva de Salteras, iniciativa que tampoco llega a término. Finalmente, en octubre de 2020 esta asociación logra un acuerdo con la Hermandad de Montserrat para instalarlo en el coro alto de su sede canónica, logrando concluir con éxito la última fase de su Proyecto Órgano.