La Macarena muestra cuatro años de restauraciones y creaciones sacras

Las elecciones y Queipo de Llano marcan la agenda macarena

La inauguración de esta exposición fue aprovechada por los medios de comunicación asistentes para preguntar por los dos asuntos que marcan la actualidad de la Hermandad de la Macarena en esta semana: la posible exhumación del general Queipo de Llano de la basílica y las elecciones a hermano mayor del próximo domingo 14 de noviembre.

Sobre el primer asunto se pronunciaron tanto José Antonio Fernández Cabrero como Patricia del Pozo, ambos protagonistas. Del Pozo quiso poner la atención en las exhumaciones que se han hecho por toda la región más que en el caso concreto del militar enterrado en el templo macareno. No obstante, no rehuyó la pregunta y presumió de haber creado un comité de expertos para tratar el asunto y del que se conocerán los nombres "antes de acabar el año". Cabrero, por su parte, fue tajante: "No opino nada y me someto a los dictámenes". Y añadió que prefiere centrarse "en las personas vivas" para continuar con su proyecto de "culto, formación y caridad".

En cuanto a las elecciones a hermano mayo de la Macarena, en las que se vuelve a enfrentar a Santiago Álvarez, se mostró tranquilo y expectante, aunque dice "confiar en que los hermanos de la Macarena sepan discernir" el próximo 14 de noviembre ante las urnas.