La Macarena espera ya la nueva ley del Gobierno para sacar los restos de Queipo de Llano

Lejos de entrar en polémicas de índole político, la Hermandad de la Macarena está dispuesta a cumplir la nueva ley de memoria democrática que se anunció ayer en el Congreso de los Diputados. La corporación de la Madrugada seguirá a rajatabla la normativa gubernamental cuando entre en vigor (para lo cual no hay fecha), que le obligará a sacar los restos del general franquista Queipo de Llano del lugar que ocupa actualmente en la Basílica de la Virgen de la Esperanza. Así lo afirmó ayer el hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, quien aseguró que la hermandad lleva tiempo esperando un reglamento que ampare dicha actuación, reclamada por partidos de izquierda y diversos colectivos de defensa de la memoria histórica, que han convocado varias manifestaciones los últimos años a las puertas del templo macareno.

“La hermandad lleva solicitando precisamente que se haga la ley y el reglamento para aplicarlos si procede”, declaró Cabrero a Diario de Sevilla poco después de conocerse el anuncio realizado por el secretario de Estado deMemoria Democrática, Fernando Martínez, en respuesta a la pregunta de la diputada andaluza de Unidas Podemos (UP), Martina Velarde. Por tal motivo, según el mandatario macareno, una de las corporaciones religiosas más importantes –la integran más de 15.000 personas–, lejos de oponerse a la normativa estatal, la cumplirá en cuanto sea una realidad. “Esta corporación, como no puede ser de otra forma, cumplirá en todo momento lo que indique la ley”, abundó Cabrero.

En su intervención, Fernando Martínez despejó las dudas de la diputada de UP, al garantizar que con la nueva ley la Junta tendrá que sacar los restos del general que participó en el golpe de Estado de 1936. Eso sí, el anuncio vino cargado también de críticas a la actitud que ha mantenido la Junta en este polémico asunto los últimos años. “Sacar los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena se podría acometer, pero es cuestión de voluntad de la Junta de Andalucía. Sí que le indico que una vez que aprobemos la Ley de Memoria Democrática, están puestas todas las condiciones para que este tipo de anomalías en la vida democrática no vuelvan a producirse, ni que estén en esos lugares públicos”, contestó Martínez.

Una respuesta con matices

Una respuesta, no obstante, que debe matizarse, pues esa falta de voluntad no es sólo por parte del Gobierno andaluz actual (formado por PPy Cs), sino que también en el anterior Ejecutivo autonómico (el de la socialista Susana Díaz) se dieron pocos pasos para que se cumpliera lo que establece la actual normativa sobre memoria histórica. De hecho, el propio Cabrero reclamó a la Junta que desarrollara un reglamento que amparase jurídicamente a la hermandad a la hora de sacar los restos de Queipo. Una solicitud a la que da respuesta ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez, donde tiene una importante cuota UP, formación en la que este asunto ha sido una constante desde que se creó.

Otro aspecto a matizar es la consideración de la basílica como “lugar público”, ya que al tratarse de un templo cuya propiedad recae en la hermandad, es de titularidad privada, aunque su proyección sea pública, circunstancia que queda recogida en la actual ley de memoria democrática. Por tanto, también tiene incidencia en la basílica.

Los pasos dados por la hermandad

Durante los últimos años, la corporación macarena ha dado varios pasos en un asunto bastante delicado, en el que ha estado en contacto con el Arzobispado, el Ayuntamiento de Sevilla y los descendientes de Queipo de Llano. En 2009, con Juan Ruiz Cárdenas de hermano mayor, se eliminaron las referencias militares sobre la lápida del general, al que sólo se le nombra como “hermano mayor honorario” por su contribución en la construcción de la basílica.

En 2019, pocos días después de que los restos de Franco fueran exhumados de la basílica del Valle de los Caídos, se hacía pública la intención de la actual junta de gobierno de trasladar los restos de Queipo y su mujer, Genoveva Martí, al columbario instalado en una de las dependencias del templo, una medida que aún no se ha llevado a cabo.

La intención expresada por Cabrero queda sometida, además, al resultado electoral del próximo 14 de noviembre, cuando se celebren los comicios en la hermandad. Una convocatoria a la que concurren dos candidaturas, la del propio Cabrero, que se presenta a la reelección; y la de su anterior rival en las urnas, Santiago Álvarez.