El IAPH restaura el Cristo del Subterráneo, obra fundamental del inicio del Gótico en Sevilla

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha visitado en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) los trabajos de restauración del Cristo del Subterráneo, escultura anónima de estilo gótico ejecutada en el último tercio del siglo XIII o primer tercio del siglo XIV. La intervención, al ser uno de los crucificados más antiguos datados en la comunidad andaluza, permitirá al Instituto profundizar en el conocimiento de la imaginería del siglo XIV. Del Pozo, quien ha estado acompañada del hermano mayor de la Candelaria, Álvaro Delgado, la secretaria general del Patrimonio Cultural, Macarena O'Neill, y el director del IAPH, Juan José Primo, ha destacado que "la restauración y la voluntad de ponerla de nuevo al culto acredita el valor que conceden los hermanos de esta cofradía a esta imagen gótica, identificada como el Santo Cristo o Cristo de la Sangre que se veneraba en la iglesia sevillana San Nicolás de Bari, donde perteneció a la hermandad sacramental allí radicada".

El estudio del IAPH concluye que el Cristo del Subterráneo, restituido a la hermandad de la Candelaria en septiembre de 2020 mediante decreto de levantamiento del depósito del Ministerio de Cultura y Deporte, presenta problemas de conservación en los estratos polícromos causados por la degradación de los barnices. Con respecto al soporte, no se han detectado deficiencias graves tanto desde el punto de vista material como estructural. La propuesta de actuación del IAPH va encaminada a recuperar la percepción de la policromía visible y la última policromía ejecutada, consiguiendo la visión más cercana a la última intervención histórica, además de una mejor percepción de los volúmenes escultóricos. También se pretende recuperar la morfología original de la cruz, eliminando el entelado que la cubre siempre que no se cause perjuicio a las capas subyacentes.

El plazo máximo de ejecución de los estudios y tratamientos de restauración del Cristo del Subterráneo se ha calculado en nueve meses y medio. Los trabajos de conservación y restauración se han iniciado y actualmente se encuentran en la fase de fijación de estratos polícromos. El presupuesto total de la intervención asciende a 9.099,89 euros (IVA incluido).