Parasceve: la película de la Semana Santa del siglo XXI

Durante el Festival de cine de Sevilla, celebrado hace unos días en la capital andaluza, se presentó una interesante película sobre la Semana Santa sevillana. Hilario Abad (1991), su creador, es gaditano de nacimiento y vivió hasta la mayoría de edad en Sanlúcar de Barrameda. Los estudios universitarios lo llevaron a Sevilla por las aguas del Guadalquivir. Es hermano de Los Negritos y confiesa estar al tanto de cuanto sucede en las cofradías, aunque no está muy metido en ellas.

"Una Semana Santa muy urbana, muy de hoy en día, y directa a las emociones, narrada de una forma honesta y que trata sobre todo de evocar emociones". Así es como su creador define en breves términos lo que pretende transmitir con este trabajo que, poco a poco, comienza a generar buena crítica entre los espectadores. Durante la Cuaresma de 2022 esta película está llamada a ser uno de los grandes reclamos para ver en la gran y pequeña pantalla, en el cine y en plataformas digitales.

Hilario conserva el VHS de Semana Santa, la famosa película documental dirigida por Gutiérrez Aragón y producida por Juan Lebrón en 1992. "La película no es que de alguna forma me haya influido, es que me ha influenciado completamente, tiene incluso algún homenaje explícito". Sin embargo, su enfoque está mucho más centrado en el público y en su comportamiento en la calle. "Se ven los pasos, pero no en tanta proporción como se ven en la película de Gutiérrez Aragón y Juan Lebrón", comenta Abad. Por su parte, Lebrón asegura que es la película sobre la Semana Santa que le hubiese gustado producir en estos momentos.

Y lo cierto es que ambas cintas tienen similitudes: carecen de voz en off, siguen el orden cronológico de la Semana Santa, aunque no aparecen todas las cofradías, y dejan un gran peso narrativo a la banda sonora. "Lo más difícil de esta película ha sido hacer una propuesta musical distinta para que se pudiese aportar algo nuevo", asegura Hilario. "En este caso es al revés: música para cine pero tocada por músicos de Semana Santa". La banda sonora original de la película ha sido compuesta y producida por Francisco Javier Torres Simón e interpretada por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, dirigida por Francisco Javier Gutiérrez Juan. Se suman a ella los sonidos de el Coro Dabar, dirigido por Jesús Irizo, la inconfundible voz de el cantaor Manuel Cuevas, el corneta solista José C. Garrido "Garri", el organista de la Basílica del Gran Poder, Pedro Luengo, y la cantante Gema Abad.

En principio pensó que le hubiesen bastado con 3 ó 4 años, pero ha necesitado una década para completar esta obra cinematográfica. "La Semana Santa sólo ocurre una vez al año, y aunque es cierto que hay algunas cosas que se han grabado en otra fecha, en general tienes una oportunidad para hacer las cosas. Días de lluvia, enfermedad, temas técnicos, problemas de organización... Si hubiésemos tenido desde el principio una financiación pública, probablemente hubiese habido un tiempo determinado para entregar el material. El hecho de que se haya podido dilatar en el tiempo es precisamente porque es un proyecto muy personal, en el que he podido asumir la organización como si fuese un libro".

En enero del pasado año tenía su agenda llena de proyectos que se cayeron con la llegada de la pandemia, lo que le permitió centrarse mucho más en el montaje de Parasceve. "Durante la Semana Santa de 2020 estaba montando los días de la Semana Santa a medida que iban avanzando en tiempo real. El primer borrador de la película se hizo durante la Semana Santa de la pandemia".

Este film, en palabras de su director, muestra una visión personal de la Semana Santa de Sevilla y de cómo se vive en la calle, con la intención de hacer un discurso muy emocional y muy poco narrativo, "porque la Semana Santa cuando se explica con palabras llega menos que cuando se muestra directamente, y eso creo que quedó patente con la película Semana Santa". "Por ejemplo, para el público extranjero es mucho mejor simplemente mostrar que explicar", añade. En la película se ha intentado respetar un sentido de la temporalidad, "como si uno saliese a la calle a ver cofradías".

No podríamos irnos sin hacer la gran pregunta: ¿Qué es la Semana Santa? "Son los días que en Sevilla se viven de una forma muy intensa, que para mí tienen una fuerte carga emotiva; por un lado en el sentido familiar, pero también incluso en el sentido espiritual. Es una manifestación popular por encima de todo, y en el sentido religioso, cada uno va metiendo ahí lo que le parece. Yo creo que en la Semana Santa converge gente muy distinta y de muy diversa índole. Yo mismo diría que soy más heterodoxo que ortodoxo", concluye.