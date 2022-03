La Sagrada Cena: el maná caído del cielo

Cuando llegó el día de la fiesta de los Panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles: Vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él: al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre, y díganle al dueño de la casa: "El Maestro pregunta: ¿Dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos?" Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena.

Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y, después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes; hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena, y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes.

La Hermandad de la Sagrada Cena representa este pasaje narrado por San Lucas. La imagen de Jesús es obra de Sebastián Santos en 1955, mientras que el apostolado es obra de Luis Ortega Bru en tre 1975 y 1983.

Misterios de la Semana Santa de Sevilla

Pablo Borrallo, Doctor en Historia en la Universidad de Sevilla, realizará un recorrido por algunos de los grandes pasos de misterio de la Semana Santa de Sevilla, aportando detalles y curiosidades que hacen comprender mejor el significado de la composición artística de los mismos. En esta ocasión analiza algunos aspectos a tener en cuenta de este grupo escultórico que preside el Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén. Cada lunes y jueves de Cuaresma, una nueva entrega.

Borrallo ha publicado diversos libros sobre temática cofrade, entre los que destacan Iconografía de la Semana Santa de Sevilla, Simbolismo en la Semana Santa de Sevilla y el recientemente presentado Influencias Artísticas en los grupos escultóricos de la Semana Santa de Sevilla.