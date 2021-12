Sopeña sobre la Madrugá: "Lo importante no es la calle por la que pasas, sino la devoción popular"

El hermano mayor de la Esperanza de Triana, Sergio Sopeña, se ha pronunciado esta semana sobre los problemas que arrastra la madrugada del Viernes Santo desde hace años, durante la entrevista realizada por Javier Blanco en el programa Sentir Cofrade, de PTV Sevilla. La cofradía de la calle Pureza sufre cada año un parón en su recorrido de ida, cuando el palio llega a la calle San Pablo. Delante tiene a la Hermandad del Calvario, que acaba de hacer su salida, y detrás a la del Gran Poder, que viene ya de regreso.

En 2018 se aprobó el cambio de recorrido de la Hermandad del Calvario, haciendo su salida por la calle Cristo del Calvario en vez de por San Pablo, llegando a la carrera oficial por la Plaza del Museo. Esto hace que la Esperanza de Triana pueda discurrir paralelamente por San Pablo, Plaza de la Magdalena, Rioja y Velázquez.

Aún así, debido al extenso cortejo, la corporación de la calle Pureza debe comprimirse para dejar expedito el cruce de la calle Zaragoza con San Pablo, en la antigua Puerta de Triana, para que la Hermandad del Gran Poder cruce hacia la calle Gravina, mientras que por la carrera oficial pasa el Calvario.

"Yo no conozco a ninguna hermandad que haga el sacrificio de estar 45 minutos vestido de nazarenos, a pie parado, literalmente, todo el cortejo; incluso hay veces que el paso de la Santísima Virgen tiene que ser levantado para que los costaleros no se enfríen, y no se mueve del sitio", explica Sopeña.

"Una serie de sacrificios que no hay que dejar de hacer", puesto que "no sería correcto no querer sacrificarse, como si ella pocesionase sola", refiriéndose a su propia cofradía.

El hermano mayor no citó a ninguna hermandad en concreto de las seis que componen la nómina, pero comentó que el rediseño de la Madrugá debería hacerse "teniendo claro que todas las hermandades nos tenemos que sacrificar". En cuanto a las posibles soluciones de cara al año 2022, expuso que "la Esperanza de Triana va por su recorrido adecuado", aunque existen otras alternativas.

"Soluciones hay varias, y todas tienen que partir desde un sacrificio común", insistió ante la repregunta de su interlocutor. "Un recorrido ideal para la Esperanza de Triana provocaría perjuicios a otras hermandades", como por ejemplo "recuperar el sitio histórico que le corresponde a la Esperanza de Triana por la autoridad eclesiástica".

Sopeña hizo alusión a "las renuncias de cambios de recorrido que hemos tenido en los últimos años", y recordó que su hermandad ya modificó hace muchos años su itinerario de regreso, dejando de pasar por García de Vinuesa: "si la Esperanza de Triana no cabe por ahí, ese ya no es su recorrido".

Analizando el actual panorama y teniendo en cuenta que, de las tres cofradías citadas en este artículo, la del Gran Poder sería la única que va de regreso a su templo en ese momento, una solución para descongestionar el atasco de cortejos sería que ésta modificase su recorrido. Existen dos opciones para ello: la recuperación del itinerario histórico, perdido en 1967, por la Cuesta del Bacalao, Francos, Salvador, Cuna y Orfila; o serpentear una vez salga de la Catedral para extender su cortejo retrasando así su cruce con la Esperanza de Triana.

"Hay veces que cuesta trabajo de renunciar a una serie de recorridos", comentaba Sergio, añadiendo que "lo importante no es la calle por la que pasa una imagen, lo importante es la devoción popular que tiene la imagen". "Si a la Esperanza de Triana le preocupa más una calle, por que pudiera tener más o menos personas, pudiera tener un problema devocional", ponía como ejemplo.

Al hilo de esto, el hermano mayor recordó la cantidad de fieles que asistieron a ver a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, por lugares nada habituales, durante los traslados de su Santa Misión en Tres Barrios-Amate, el pasado otoño.

A falta de cuatro meses para la Semana Santa de 2022, y tras dos años sin procesiones penitenciales, esta cuestión sigue sin resolver. "Quien debe proponer es quien organiza", opina Sergio Sopeña refiriéndose a los posibles planteamientos que deberá poner sobre la mesa el Consejo General de Hermandades y Cofradías próximamente.