Agosto se despide con un traslado y un besamanos: la agenda cofradiera en Sevilla
Agenda
La Virgen de la Salud de San Gonzalo, como es tradición, acercará su mano a los fieles este próximo domingo
Arrancan los cultos de la coronación de la Pastora de Santa Marina, que recibirá culto en San Pedro
La infanta Elena visita el monasterio de San Leandro
Se marcha invariablemente el mes de agosto y, de manera paralela, se reactiva de manera progresiva la actividad cofradiera en nuestra ciudad. Tras unas semanas plenas junto a la Virgen de los Reyes, las cofradías vuelven a retomar el pulso diario y nos asomamos a un final de verano y a un principio de otoño cargado de actividades a tener en cuenta.
Este domingo, día 31, supondrá una oportunidad para regresar a la rutina en dos puntos diferentes de la geografía hispalense. En primer lugar, y como es habitual en estas fechas más allá de San Jacinto, la hermandad de San Gonzalo celebra besamanos en honor a Nuestra Señora de la Salud, que este año solo se desarrollará en la jornada dominical. El horario será de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, interrumpido por las misas de 10:00 y 20:00, y la misa solemne de las 12:00. Estará predicada por don Juan José González, párroco de San Gonzalo.
El primer traslado de la Pastora
Ya por la tarde, los cofrades pastoreños se reunirán en torno a la vieja capilla de la calle Amparo para iniciar el sueño en el que llevan trabajando meses. Todo a punto para que comience así la cuenta atrás definitiva de la coronación canónica de la Pastora de Santa Marina, que será trasladada a partir de las 20:00 de la tarde a la parroquia de San Pedro, con el siguiente itinerario: Amparo, Madre María de la Purísima, San Juan de la Palma, Gerona, Doña María Coronel y Plaza de San Pedro, con entrada aproximada a las 21:00. En este templo residirá hasta la jornada del 14 de septiembre, es decir, quince días, y en el transcurso de este periodo se desarrollarán algunos actos como las presentaciones del cartel de la coronación, de un nuevo manto procesional y del último número del Boletín Oficial de las Cofradías de Sevilla, así como el acto de imposición de la réplica de la medalla de la ciudad o la insignia de oro de la Real Liga Naval Española.
