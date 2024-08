El alcalde de Sevilla, ausente en la procesión de la Virgen de los Reyes por un esguince de tobillo

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, será el gran ausente en la procesión de la Virgen de los Reyes de 2024. El motivo de que no acuda con su bastón de mando a esta cita con la Patrona de la Archidiócesis obedece a un esguince de tobillo que le impide permanecer demasiado tiempo de pie. Sí acudirá a la misa pontifical que se celebrará en el Altar del Jubileo una vez que la imagen fernandina regrese a la Catedral.

Sanz ha informado de este percance a través de su perfil en la red social X, donde se le observa visitando unos vecinos, en compañía del concejal popular José Luis García. En la imagen que ilustra la publicación se ve al regidor apoyado en unas muletas.

"Un esguince de tobillo no me va a impedir que siga con mi actividad de alcalde", refiere Sanz, quien a continuación precisa que "eso sí, el 15 de agosto sólo asistiré a la misa de la Virgen de los Reyes en la Catedral, al no poder procesionar".

El alcalde siempre acude formando parte de la representación de la corporación municipal, detrás del palio de tumbilla de la Virgen de los Reyes y tras las autoridades eclesiásticas. Lo hace vistiendo el chaqué. Éste iba a ser su segundo año como regidor hispalense en la procesión, pero dicho percance le obliga a que sólo asista como tal a la eucarísta posterior, presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses.

Será, por tanto, una ausencia muy destacada en esta procesión que concita a un gran número de sevillanos cada 15 de agosto.