El arzobispo de Sevilla sobre el Corpus: "Creo que no lloverá"

El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, confía en que el agua no haga acto de presencia el próximo jueves, festividad adelantada del Corpus Christi en la capital andaluza y varios municipios de la archidiócesis. Pese a que las predicciones meteorológicas apuntan lo contrario, el prelado hispalense cree que finalmente no caerá ni una gota y si lo hace, no lo suficiente para impedir que el Santísimo recorra las calles del centro de la ciudad con el boato y la solemnidad acostumbradas.

Así de claro lo ha dejado este martes durante una rueda de prensa celebrada en el Arzobispado con motivo del balance anual de Cáritas Diocesana. En el turno de preguntas, los periodistas le han interrogado sobre las malas predicciones meteorológicas para el próximo jueves, cuando ya la Aemet avanza un 100% de probabilidad de lluvia entre las doce de la noche y la doce del mediodía, franja horaria en la que se celebra la procesión, que saldría a las 8:15 de la Puerta de San Miguel de la Catedral.

Monseñor Saiz, que ha estado una semana de viaje y llegó a Sevilla a última hora de este lunes, ha reconocido que se ha enterado a su regreso del alto riesgo de lluvia para la solemnidad del Corpus. No obstante, y en total confianza, se ha mostrado escéptico ante los vaticinios meteorológicos: "Creo que no va a llover". Un pensamiento que, quizás, tenga que ver con el ciclo de sequía que sufre la provincia desde hace varios años y a que las últimas precipitaciones previstas han sido escasas y muy dispersas.

Por ahora, no hay plan B

No obstante, el arzobispo ha insistido en la información adelantada ayer por este periódico: la decisión final sobre la celebración o suspensión de la procesión del Corpus no se tomará hasta el mismo jueves, a las 8:15, cuando está prevista la salida. Se esperará a comprobar la situación meteorológica que exista en ese momento y a las previsiones a lo largo de la mañana.

Durante las últimas horas se ha especulado sobre un posible aplazamiento a la tarde del jueves o, incluso, al domingo posterior, cuando se celebra la solemnidad del Corpus en casi todos los municipios de la archidiócesis. Monseñor Saiz ha incidido en que "hasta el mismo jueves, no vamos a hablar ni plantear ningún plan B. Por tanto, no se descarta ninguna opción".

Fuentes del Arzobispado aseguraron este lunes a Diario de Sevilla que, en caso de que no se pueda celebrar la procesión en la calle -en la que participan más de 4.000 personas-, se organizaría una procesión claustral con el Santísimo por las naves de la Catedral, al modo de las que se llevaron a cabo en los años de pandemia en dicha festividad.

Debe tenerse en cuenta que el aplazamiento al domingo resulta casi imposible, pues esta jornada tienen lugar los conocidos como Corpus chicos de diversas parroquias, entre ellos, el de Santa Ana, en Triana; y el de la Magdalena, dos de los más conocidos. En cuanto a la posibilidad de que la procesión se traslade a la tarde del Jueves, sólo hay un precedente, el de 1974, una experiencia que no se volvió a repetir. Las predicciones de la Aemet para la tarde del jueves son de un 80% de probabilidad de lluvia, un riesgo aún bastante alto.

Altares y traslados

La comisión creada por el Ayuntamiento de Sevilla para el montaje de altares, escaparates y balcones se reúne la tarde de este martes para tomar una decisión al respecto, ya que el miércoles (día en que se realizan tales labores) también se presenta con un alto riesgo de lluvia. Todo indica que se seguirá adelante con el concurso.

Queda por saber qué decisión tomarán las hermandades de la Hiniesta y la Cena, que trasladan a sus respectivos titulares la tarde del miércoles y la mañana del jueves para presidir los altares del Ayuntamiento y el Arzobispado.