El arzobispo emérito de Caracas presidirá el triduo de la Pastora de Santa Marina en el monasterio de la Encarnación

La hermandad de la Pastora de Santa Marina continúa ultimando detalles y preparativos de cara a la esperada coronación canónica del próximo 27 de septiembre. Así, ha dado a conocer en esta fiesta de San Agustín que, el Solemne Triduo votivo por la vida consagrada, que tendrá lugar entre los días 22 y 24 de septiembre y en la Iglesia Conventual de la Encarnación, donde residen las Agustinas Concepcionistas, será presidido por el Cardenal Presbítero de Santos Juan Evangelista y Petronio y Arzobispo Emérito de Caracas, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Baltazar Enrique Porras Cardozo.

Cabe destacar que así, y en comunión al pueblo de Venezuela, devoto de la Divina Pastora y que tantos vínculos guarda con la Pastora, Baltazar Enrique Porras presidirá una de las más especiales citas de este septiembre, ya que será el Triduo ofrecido a la Divina Pastora por la Comunidad de RR. MM. Agustinas Concepcionistas, quienes ostentan el cargo de camareras honorarias de la imagen.

Baltazar Enrique (Caracas, 1944) estudió en el Seminario Interdiocesano y en Filosofía y Teología en la Pontificia de Salamanca, donde se graduó magna cum laude y se doctoró en Teología Pastoral en Madrid. Estudió idiomas en París y Dublín y Ciencias Humanas en la Universidad de Los Andes. En 1958 vistió la sotana y en 1963 recibió la tonsura clerical, siendo ordenado sacerdote a los 22 años. En Calabozo fue párroco, capellán, canciller, director y profesor en colegios y seminarios, además de asesor y activo en Cursillos. En Caracas fue profesor, subdirector, rector y ocupó responsabilidades en OSVEN y OSLAM, además de dirigir publicaciones teológicas. Juan Pablo II lo nombró Obispo Auxiliar de Mérida en 1983 y luego Arzobispo, destacando en pastoral, educación y cultura. Fue vicepresidente y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, miembro del CELAM y consultor del Vaticano. Francisco lo creó cardenal en 2016 y desde 2018 fue administrador apostólico de Caracas. En 2023 fue arzobispo titular y en 2024 miembro de la Academia Nacional de la Historia. Ha recibido condecoraciones como la Orden Andrés Bello y Francisco de Miranda, además de reconocimientos académicos y culturales.

Traslado a San Pedro

Todo ello se anuncia apenas 3 días antes de que comiencen los actos de la Coronación Canónica de la Santísima Virgen, en los que se incluyen las procesiones y traslados que protagonizará, comenzando este domingo día 31 de agosto con el traslado a la Parroquia de San Pedro, a partir de las 20:00 por Amparo, Madre María de la Purísima, San Juan de la Palma, Gerona, Doña María Coronel y Plaza de San Pedro (entrada 21:00 aproximadamente), siguiendo los mismos el día 1, a las 21:00, y en el Corte Inglés de la Plaza del Duque, con la presentación del cartel de la Coronación Canónica, obra de José Cabrero Lasso de la Vega.