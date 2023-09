Así suena "Virgen del Valle" con guitarra eléctrica

Basta un minuto de música para alcanzar a miles de personas. Para conmover, para inspirar, para descubrir. La música, cuando es buena, es camaleónica: se ajusta a todos los registros y permite infinidad de interpretaciones. Una vez más, el amigo Joey Deadcat (alter ego Francisco Javier Acosta) une, de manera improvisada, sus dos pasiones esenciales: el rock y la Semana Santa. Lo dijo Silvio, del que es ferviente e incondicional seguidor: hace falta roll hasta para llevar un paso…

Y no le faltaba razón a aquel genio que le cantó a nuestra fiesta en su célebre Stand by me, o Rezaré para más señas. En un vídeo publicado en sus redes sociales (que ya supera las 250.000 reproducciones) observamos a Joey en concierto interpretando, a guitarra eléctrica, el tema principal de la marcha Virgen del Valle, compuesta por Gómez Zarzuela hace ya más de un siglo. Y las reacciones son unánimes: no importa más que la música, independientemente de los pensamientos, las posturas y las opiniones. El poder unificador de la música y de una marcha que es emblema de la Semana Santa y de las más logradas que jamás se hayan escrito para una fiesta, igualmente, camaleónica.

🎸 VIRGEN DEL VALLE 🎸 pic.twitter.com/L9vJQCo9Ag — Joey DeadCat (@joeydeadcat) September 5, 2023

No es la primera vez que Joey se atreve con marchas procesionales. Son también conocidas y celebradas las interpretaciones de, por ejemplo, La Madrugá, una marcha muy significativa para él, o Amarguras. Pero, como buen rockero, se atreve con todos los géneros y también interpretó, en su día, marchas de cornetas y tambores como Y fue azotado o La Pasión. En el año 2020, justo antes de la pandemia, lanzó su tema Una Fe ante mí, una “composición totalmente original tanto en letra como en música rock y procesional donde la Semana Santa y el Rock ‘n’ Roll vuelven a cogerse de la mano en un homenaje a cómo vivimos y sentimos la Semana Santa de Sevilla”, expresa el propio Joey. Una canción en la que participó Kini de Triana y varios músicos de Las Tres Caídas. También editó en 2018 Yo soy, dedicada especialmente a los titulares de su Hermandad de San Gonzalo.

Actualmente, Joey es guitarrista y voz del grupo Pinball Wizard, banda fundada en el año 2007 y con influencias de The Who (de quienes toman el nombre), Guns N’ Roses, Aerosmith o Led Zeppelin. En doce años de trayectoria han comparecido desde las salas más famosas, hasta los antros injustamente olvidados, cargando a sus espaldas más de 300 conciertos. También han participado en importantes festivales y concursos.