La Asunción de Cantillana se prepara para vivir otro 15 de agosto

La Hermandad de la Asunción de Cantillana celebra durante el mes de agosto sus tradicionales cultos y actos en honor a su titular, que culminarán con la salida procesional de la Virgen la noche del 15 de agosto, solemnidad litúrgica de la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma a los cielos. Este año, la novena contará con la presencia de destacadas autoridades eclesiásticas de ámbito nacional e internacional.

Entre ellas, cabe destacar el obispo auxiliar de Sevilla, monseñor Teodoro León Muñoz, que predicará la apertura de la novena el jueves 14 de agosto. La jornada siguiente, solemnidad litúrgica de la Asunción, contará con la predicación del arzobispo titular de Bisuldino y decano del Tribunal de la Rota de Roma, monseñor Alejandro Arellano Cedillo, máxima autoridad del tribunal canónico del Vaticano. Se trata de una de las figuras más relevantes del derecho canónico internacional.

Natural de España, monseñor Arellano Cedillo es decano del Tribunal de la Rota desde 2021 y ha sido juez en las diócesis de Toledo, Madrid y Getafe, así como consultor de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. Imparte clases en las universidades San Dámaso de Madrid, San Pablo CEU y la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Los cultos proseguirán con la predicación del Rvdo. Salvador Aguilera López (día 16) y el Rvdo. Juan Alberto Ramírez Avilés (17 y 18 de agosto), ambos oficiales de la Santa Sede y hermanos honorarios de la hermandad. Del 19 al 23 de agosto, las celebraciones contarán con la presencia del presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional de Roma, fray Stefano Cecchin, también hermano honorario de la corporación. Cecchin preside la institución de estudios marianos más importante del mundo, fundada en 1946 y vinculada a la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Calendario de cultos

Solemne Novena: del 14 al 22 de agosto, a las 20:30, con rezo del Santo Rosario, ejercicio de la Novena y Santa Misa.

Función Solemne de cierre de la Novena: 23 de agosto, a las 21:30.

Misa del Alba: 15 de agosto, a las 8:30.

Función Principal de Instituto: 15 de agosto, a las 11:00, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

Diana musical: la banda de música de la Soledad de Cantillana recorrerá las calles desde primera hora de la mañana del 15 de agosto.

La procesión

Tendrá lguar la noche del 15 de agosto. Saldrá de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción a las 21:00. La hora prevista de la entrada es las 5:30 del 16 de agosto. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, que abre paso hasta la Plaza del Llano. El paso de la Virgen estará acompañado durante todo el recorrido por la banda de música de la Soledad de Cantillana.

El recorrido es es el siguiente: Iglesia, Gustavo Adolfo Bécquer, Juan Ramón Jiménez, Miguel de Cervantes, Pastora Solís, Callejón de Josefa la del Caco, Castelar, Martín Rey (donde a las doce de la noche se interpreta el Himno Asuncionista baja una copiosa lluvia de pétalos), Juan Carlos I, Polvillo, Plaza del Llano, San Bartolomé, Nuestro Padre Jesús, Nuestra Señora del Consuelo, Real, Antonio Machado, Buenavista, Cantarranas, Casillas, Cuesta del Reloj, Plaza del Corazón de Jesús, Santísimo Cristo de la Misericordia y entrada en la parroquia.

Este año se culmina la decoración efímera de la calle Martín Rey, realizada en Malta, cuya inauguración tendrá lugar el 13 de agosto.

Se recomienda a quienes se desplacen a esta localidad la noche del 15 de agosto aparcar en la Plaza de la Alameda. Tanto la novena como la salida procesional se podrán seguir en directo, a través de los canales oficiales de la hermandad.