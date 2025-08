Las elecciones en la Macarena serán el próximo 30 de noviembre

Una nueva cita que deberán añadir al calendario los cofardes macarenos. La hermandad de la Macarena celebrará cabildo general de elecciones el próximo 30 de noviembre, domingo. La junta de gobierno aprobó el pasado 22 de julio, en cabildo de oficiales, la fecha, lugar y hora de celebración de este cabildo ordinario, del cual resultará elegido el hermano que regirá la hermandad hasta 2029. Según lo informado en el pasado cabildo general extraordinario, la restauración de la Virgen de la Esperanza se prolongaría en un principio por un periodo de tres meses, por lo que aún estaría por conocerse si la dolorosa habría regresado para la cita electoral si se retira del culto a finales del presente mes.

De este modo, las elecciones tendrán lugar el último domingo de noviembre, en horario de 10:00 a 20:00, un total de diez horas para que los hermanos acudan a ejercer su derecho al voto. En la última convocatoria, en la que resultó elegido Fernández Cabrero, acudieron a votar casi cuatro mil personas.

Según lo informado por la hermandad, el censo electoral "permanecerá expuesto para su conocimiento durante 30 días naturales en la Secretaría de nuestra Hermandad, iniciándose el citado periodo el día 1 de septiembre y finalizando el día 30 de septiembre -ambos inclusive- en horario de lunes a viernes, de 18:00 a 21:00 horas, y sábados y domingos, de 10:00 a 13:00 horas, a fin de que usted pueda consultar personalmente, previa identificación, tanto la inscripción en el mismo como la verificación de datos personales (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, domicilio, fecha de alta en la Hermandad y número del Documento Nacional de Identidad o documento oficial equivalente, en el caso de extranjeros) así como, en su caso, presentar las correspondientes reclamaciones o rectificaciones.

Asimismo, los hermanos con derecho a voto que no hayan comunicado el número del documento nacional de identidad, serán incluidos en el censo de electores, pudiendo ejercer presencialmente su derecho a voto. Sin embargo, no podrán ejercer el voto por correo si dicho dato no figura previamente en el censo ratificado por el Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías.

Le expreso que el plazo de presentación de candidaturas comenzará el día 1 de octubre y se cerrará cuarenta días antes de la fecha señalada para la celebración de las elecciones, por tanto el plazo finalizará el 21 de octubre. Por el momento, se conoce que serán dos los hermanos que acudirán como candidatos a hermano mayor a dicho cabildo: José Luis Notario, actual consiliario segundo, y Fernando Fernández Cabezuelo, toda vez que en un principio se anunció la retirada de la carrera electoral por parte de Eduardo Dávila Miura, segundo de Cabrero.