El Belén viviente de la Pastora de Cantillana se traslada al domingo ante las previsiones meteorológicas

La Hermandad de la Divina Pastora de Cantillana informa de que, tras el análisis de las previsiones meteorológicas -y con el fin de garantizar el correcto desarrollo del Belén Viviente, así como la seguridad y el bienestar de participantes y visitantes- se ha decidido concentrar la representación de ‘Belén se ha convertido en un pueblo pastoreño’ en la jornada del domingo. Las predicciones actuales indican condiciones meteorológicas adversas para el sábado, primer día de celebración de este Belén, con alta probabilidad de precipitaciones durante buena parte del día. Por este motivo, y ante la imposibilidad de asegurar las condiciones adecuadas, se ha decidido suspender la representación prevista para la tarde del sábado.

En cuanto a la jornada del domingo, las previsiones apuntan a una mejoría de las condiciones, lo que permitirá la celebración con mayor normalidad. No obstante, y debido a la suspensión del sábado, se ha decidido realizar un pase extraordinario en la mañana del domingo, además de mantenerse el programado para la tarde. De este modo, ‘Belén se ha convertido en un pueblo pastoreño’ se representará el domingo 28 de diciembre, en horario de 12:00 a 14:00 horas (pase extraordinario) y de 16:30 a 19:00 horas (pase programado). Del mismo modo, el domingo se mantienen también la actuación de la Zambomba de la Divina Pastora de San Dionisio de Jerez de la Frontera, a celebrar en la explanada ante la ermita. Con inicio a las 15.00, amenizará la sobremesa hasta la hora del inicio del Belén. Igualmente, habrá servicio de ambigú con tapas y dulces propios de estas fiestas.

¿Qué ocurre con las entradas del sábado?

Ante estas circunstancias excepcionales y como consecuencia de la suspensión de la jornada del sábado, la hermandad de la Divina Pastora ofrece la posibilidad de que aquellas personas que lo deseen puedan cambiar las entradas del sábado por entradas para cualquiera de los dos pases del domingo. El cambio de entradas, así como la venta de entradas para el domingo, podrá realizarse en la Casa Hermandad hoy viernes, 26 de diciembre, en horario de 13:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:30 horas. Para cualquier aclaración o información adicional, puede contactarse con la hermandad a través del teléfono 682 63 05 50 (solo vía WhatsApp).

En esta séptima edición serán 24 las escenas que compondrán el conjunto, representadas por pastoreños de todas las edades, que mantendrán una postura fija e invariable durante la representación. El itinerario se inicia con pasajes marianos, entre ellos la Natividad de la Virgen y su Presentación en el templo, a los que siguen escenas de carácter costumbrista y de oficios tradicionales como la panadería, la alfarería, el telar, la bodega, la venta de seda o los puestos y mercado popular. El desarrollo bíblico continúa con la anunciación a la Virgen María, la visita a Santa Isabel, la expectación de la Virgen, la búsqueda de posada por parte de San José y Ma ría y la anunciación a los pastores, a la que se suman representaciones ambientadas en torno al poder civil y político, tales como el gabinete de los Reyes Magos, el palacio de Herodes y la matanza de los inocentes. El centro espiritual del recorrido lo constituye el Nacimiento, ante el cual se articula el resto del pasaje evangélico. A partir de él se desarrollan las escenas posteriores, exclusivas de este Belén, que permiten contemplar también la infancia y primeros pasos de Jesús.