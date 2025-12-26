Bellavista reinterpreta una antigua estampa navideña con la Virgen del Dulce Nombre sedente y de reina

La hermandad del Dulce Nombre de Bellavista, en el contexto de la fiesta de la Natividad del Señor, ha querido felicitar la buena nueva a hermanos y devotos a través de una postal navideña cargada de significado pero, sobre todo, de singularidad. Para esta ocasión, la hermandad ha realizado un reportaje fotográfico a la Virgen del Dulce Nombre en posición sedente y con el Niño Jesús en brazos, pero con una particularidad: vestida de reina.

La felicitación navideña de Bellavista, antes y después

Se trata de la reinterpretación de una estampa común décadas atrás, cuando la cofradía felicitaba estas fiestas con una instantánea de la Virgen también sedente, pero entonces vestida "de hebrea". En este caso, su vestidor, David Toro, ha optado por incluirle los atributos de reina, plenamente engarzada de joyas y pedrería, así como la colocación de una corona tipo imperial, toca y manto. El Niño Jesús, dormido, también aparece vestido de Rey, con túnica bordada y las potencias.