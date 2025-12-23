Pepe Aguilar recibirá el XV Olivo de Plata de La Redención

Una figura indispensable en el arte del vestir de las últimas décadas, y que ha aportado un sello indiscutible a una de nuestras dolorosas. La junta de gobierno de la hermandad de la Redención, reunida en cabildo de oficiales, ha galardonado a José Aguilar Hernández con el XV Olivo de Plata, distinción que será entregada en la antesala de la próxima Cuaresma.

Pepe, toda una institución en la hermandad, ha desempeñado durante más de treinta años la labor de vestidor de María Santísima del Rocío, poniendo fin a dicha etapa motu proprio el pasado mes de septiembre, tras los fastos de la coronación canónica de la Virgen. Para la cofradía, Pepe deja "un legado, material e inmaterial, de importancia para nuestra corporación. Su arte puede contemplarse en muchos rincones de Andalucía, ya no sólo en su faceta de vestidor, sino como artífice de diseños y piezas de Arte Sacro", señala.

"Por todo ello y por el papel fundamental que ha desempeñado para la Semana Santa de Sevilla y nuestra Hermandad, se ha decidido que sea él el que reciba el próximo 13 de febrero este galardón, símbolo inequívoco de su huella y compromiso", finaliza. Aguilar también ha sido vestidor de la Virgen del Carmen de Omnium Sanctorum, y su relevo en la calle Santiago lo ha tomado David Toro.

El Olivo de Plata es una distinción que otorga esta hermandad y que busca reconocer la contribución o divulgación que personalidades e instituciones realizan en favor de nuestra Semana Santa. Otros galardonados han sido Manuel Marvizón, el arzobispo Saiz Meneses o Paquili.