Firmada la cesión de las instalaciones de la Torre de los Perdigones al Rocío de la Macarena para su obra social

La Hermandad del Rocío de la Macarena ha formalizado en la mañana de este viernes la cesión gratuita por un periodo de treinta años de las instalaciones de la Torre de los Perdigones, tras el acto de rúbrica celebrado en la Torre de la Plata, sede de la Delegación de Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de Sevilla. El acuerdo ha sido suscrito por la Delegada de Patrimonio Municipal y del Distrito Casco Antiguo, Amidea Navarro, y el Hermano Mayor de la Corporación, una vez obtenidos los informes favorables de las distintas delegaciones municipales implicadas -especialmente de la Delegación de Servicios Sociales- y tras su aprobación por unanimidad en la Junta de Gobierno Municipal.

Firma del contrato de cesión entre las partes implicadas

Las instalaciones de la Torre de los Perdigones se destinarán a espacio de encuentro para los hermanos y a sede de referencia para el desarrollo de las acciones de la Diputación de Caridad y Obras Asistenciales, reforzando así el compromiso social y solidario de la Hermandad con los más necesitados. Asimismo, se informa de que el próximo domingo 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes, tendrá lugar el acto de inauguración y bendición de las instalaciones, que será presidido por el Arzobispo de Sevilla, con la asistencia de José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, ejerciendo como madrina de honor doña Olivia de Borbón