Cajasol acogerá una exposición monográfica sobre Cayetano González

Este próximo lunes, 9 de febrero, quedará inaugurada en la Fundación Cajasol la exposición Cayetano González (1896-1975), maestro de orfebres, una muestra monográfica y completa dedicada a la vida, obra y legado de este artista, uno de los más influyentes de la historia reciente de la Semana Santa hispalense. Esta muestra supone el colofón de los actos conmemorativos del cincuentenario de su fallecimiento, y reunirá algunas de las obras más significativas de su esencial aportación al arte sacro sevillano y andaluz.

Entre las piezas más destacadas podrá contemplarse desde el 23 de febrero, por ejemplo, el paso de Nuestro Padre Jesús de Pasión, u otras piezas de cofradías para las que trabajó como Las Penas, La Amargura, El Silencio o El Calvario, así como obras particulares. La muestra ofrecerá una visión amplia y rigurosa de la aportación de Cayetano González a la orfebrería, la imaginería y el patrimonio procesional de Sevilla, incorporando además documentación histórica y diseños originales, muchos de ellos inéditos, que permitirán profundizar en su figura y en su decisiva influencia en la Semana Santa.

La exposición estará abierta desde el lunes 9 de febrero hasta el domingo 8 de marzo, todos los días, en horario de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00. También habrá servicio de visitas guaidas.