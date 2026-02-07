Salvador Varea, nuevo hermano mayor del Pilar de San Pedro

La hermandad de Nuestra Señora del Pilar, con sede en la parroquia de San Pedro, ha celebrado en la tarde de este viernes cabildo general de elecciones, al que concurría una única candidatura, encabezada por el cofrade Salvador Varea Ramírez, que se convertirá por tanto en el nuevo hermano mayor de esta corporación letífica, previa autorización eclesiástica.

Al término del escrutinio se arrojaron los siguientes resultados:

Votos totales: 33

Votos a favor: 33

Votos en blanco: 0

Votos nulos: 0

Varea, por tanto, tomará la vara dorada de esta cofradía durante los próximos cuatro años, hasta 2030. El listado de hermanos que le acompañarán en este mandato es el siguiente: María del Carmen García, Isabel González, Nuria Montaña, José Manuel Cuadrado, Juan Carlos Soriano, Carlos García, María José Contreras, José Luis Mármol, Pedro Antonio Tobar, Álvaro Iruzubieta, Manuel Benítez, Carlos Tobar, Carlos María Huete y Luis Manuel García.