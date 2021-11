El empresario y cofrade sevillano Otto Moeckel ya tiene una calle junto al Baratillo

Otto Moeckel tiene una calle en Sevilla, ya tenía a Sevilla en su corazón. Así empezaba el homenaje en forma de texto que el periodista Francisco Correal, colaborador de esta casa, había escrito para ser leído tras descubrirse la rotulación, al que le puso voz el también periodista y locutor de radio Jesús Vigorra.

El pasado 28 de febrero fallecía este muy querido sevillano con raíces alemanas, nacido en el barrio del Arenal en 1929, a pocos metros del lugar donde su nombre ha quedado escrito para formar parte del callejero hispalense, entre la Plaza de Toros y la Capilla de la Piedad, justo en el espacio de la calle Gracia Fernández Palacios más cercano a la calle Adriano.

Toreros, cofrades, políticos y numerosos sevillanos ilustres, todos amigos de la familia Moeckel Gil, asistieron al momento del descubrimiento. Entre ellos, el arzobispo emérito de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, y el presidente del Consejo de Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas Cejas, fue el encargado de retirar el damasco ante la mirada emocionada de sus ocho hijos: Carmen, Reyes, Otto, Mayte, Emilio, Joaquín, Enrique y Ana.

"Estamos en la esquina de Adriano con la calle de don Otto Moeckel, ya lo podemos decir", comentaba Espadas. Durante su intervención ha recordado el valor histórico y tradicional de esta zona de la ciudad, "que tiene en el corazón de la hermandad del Baratillo el elemento protagonista que nos ha traído aquí, y que seguramente será uno de los elementos más protagonistas de la historia de don Otto Moeckel, además de su carácter, su forma de ser, el trato con los suyos".

Entre otros reconocimientos y condecoraciones, Otto Moeckel von Friess recibió la Medalla de Sevilla, la Medalla de Plata de la Real Maestranza de Caballería y la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice concedida por el papa Benedicto XVI, la máxima condecoración de la iglesia católica a los seglares.

Moeckel era descendiente de los alemanes que vinieron a Sevilla a trabajar con Otto Engelhart, quien electrificó la ciudad y gran parte de la provincia a finales del siglo XIX con una compañía germano-suiza que también montó los primeros tranvías eléctricos. Siempre fue defensor de las tradiciones y costumbres, siendo hermano del Baratillo desde 1938, ocupando el cargo de hermano mayor, siendo igualmente hermano de Jesús Despojado, el Silencio, la Carretería y el Santo Entierro.

"Buenas tardes a todos, en alemán sería guten tag!" decía Joaquín Moeckel a los asistentes. "He llegado a la conclusión de que ha visto siempre el alfa y el omega de las cosas: vio la riqueza y la no opulencia, vio las gestoras y las juntas de gobierno, vio a su equipo ganar la liga y bajar a segunda división, vio ser hijo único y terminar teniendo ocho hijos", afirmaba recordando a su padre, don Otto. "Me han hecho ustedes volver a pensar que los servidores públicos buenos existen", agradecía Moeckel.

Un sevillano ejemplar, entregado a su ciudad, donde su nombre permanecerá para siempre en ese enclave por el que paseó tantas y tantas veces junto a su esposa María del Carmen Gil Otero, en el corazón del Arenal, en el lugar donde las campanas de su hermandad de siempre anuncian misa.