Candelaria Madre de Dios no renueva a la Banda de la Cruz Roja

Más novedades musicales en este caso relacionadas con el tiempo de glorias. La hermandad de la Candelaria Madre de Dios ha anunciado la no renovación de la Banda de Música de la Cruz Roja como acompañamiento musical de su titular. De este modo, se pone punto y final a quince años de vinculación desde que fuera contratada allá por 2010.

"Gracias por más de 10 años de entrega a la Hermandad. Ojalá nuestros caminos se crucen de nuevo. Que Ntra. Sra. de la Candelaria Madre de Dios guíe siempre vuestra trayectoria", señala la hermandad de Tres Barrios en la nota. Por su parte, la formación que dirige José Ignacio Cansino también ha querido agradecer la vinculación mantenida durante estos años y el acompañamiento en todas las procesiones por el barrio. Uno de los momentos más álgidos ocurrió el año pasado cuando la imagen presidió el Pregón de las Glorias en la Catedral de Sevilla, para posteriormente peregrinar hasta la Basílica de Jesús del Gran Poder, un momento inolvidable para todo un barrio.

En próximas fechas la hermandad anunciará la formación que tomará el relevo y comparecerá por primera vez en la próxima procesión.