Repuesto al culto el Señor de las Penas de San Roque tras las labores de conservación
La imagen de Illanes fue retirada del culto a principios de julio y ha sido intervenida por José Ángel del Valle y Victoria Fernández
Las tareas han consistido en varios bloques o fases
La hermandad de San Roque ha informado este martes de la reposición al culto de Nuestro Padre Jesús de las Penas. El titular cristífero ha permanecido en torno a un mes alejado de su altar con motivo de la realización de unas tareas de restauración y conservación. En concreto, la junta de gobierno, "con el propósito de apostar por la mejora y conservación de su patrimonio", aprobó la retirada del culto de la talla de Illanes el pasado 3 de julio, para proceder "a labores de conservación por parte de los restauradores José Ángel del Valle Serrano y Victoria Fernández Espejo, equipo de restauración que se encarga de forma habitual de las tareas de conservación de nuestros titulares".
En concreto, dichos trabajos se han dividido en varios bloques o fases, que han comprendido la optimización del sistema de cogidas de la imagen al paso procesional, la revisión y modificación de los sistemas de articulaciones de los brazos de la imagen, limpieza superficial, reintegración del estrato de preparación en zonas donde ha desaparecido y reintegración cromática en lagunas existentes, así como la aplicación de una protección final. Todas estas labores se han llevado a cabo en las propias dependencias de la hermandad.
Ya la corporación que encabeza Rafael Durán -que ha presentado recientemente el proyecto de ejecución de nuevos faldones para el paso de palio de Gracia y Esperanza- retiró del culto en el mes de octubre la imagen del Santo Crucifijo de San Agustín, para ser igualmente intervenido por del Valle de cara a los cultos extraordinarios que protagonizó en el mes de diciembre.
