Repuesto al culto el Señor de las Penas de San Roque tras las labores de conservación

La hermandad de San Roque ha informado este martes de la reposición al culto de Nuestro Padre Jesús de las Penas. El titular cristífero ha permanecido en torno a un mes alejado de su altar con motivo de la realización de unas tareas de restauración y conservación. En concreto, la junta de gobierno, "con el propósito de apostar por la mejora y conservación de su patrimonio", aprobó la retirada del culto de la talla de Illanes el pasado 3 de julio, para proceder "a labores de conservación por parte de los restauradores José Ángel del Valle Serrano y Victoria Fernández Espejo, equipo de restauración que se encarga de forma habitual de las tareas de conservación de nuestros titulares".

Jesús de las Penas tras la restauración / Javier Rizo

En concreto, dichos trabajos se han dividido en varios bloques o fases, que han comprendido la optimización del sistema de cogidas de la imagen al paso procesional, la revisión y modificación de los sistemas de articulaciones de los brazos de la imagen, limpieza superficial, reintegración del estrato de preparación en zonas donde ha desaparecido y reintegración cromática en lagunas existentes, así como la aplicación de una protección final. Todas estas labores se han llevado a cabo en las propias dependencias de la hermandad.

Ya la corporación que encabeza Rafael Durán -que ha presentado recientemente el proyecto de ejecución de nuevos faldones para el paso de palio de Gracia y Esperanza- retiró del culto en el mes de octubre la imagen del Santo Crucifijo de San Agustín, para ser igualmente intervenido por del Valle de cara a los cultos extraordinarios que protagonizó en el mes de diciembre.