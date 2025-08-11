La Macarena abrirá el camarín de la Virgen toda la jornada antes del inicio de la restauración

Una última visita en intimidad y cercanía antes de marcharse. La hermandad de la Macarena ha informado que en la jornada de este próximo martes, 12 de agosto, el camarín de la Santísima Virgen de la Esperanza permanecerá abierto para que los fieles y devotos puedan estar cerca de la dolorosa antes del comienzo de la restauración.

Como ya se informó, la imagen sería retirada del culto en la citada fecha, por lo que la corporación ha querido tener este gesto para que los fieles puedan dedicarle las últimas oraciones antes de que sea retirada y comience la restauración aprobada por los hermanos el pasado 29 de julio en cabildo general extraordinario. De este modo, el camarín de la Virgen permanecerá abierto con el siguiente horario: de 9:30 a 13:55 y de 18:00 a 19:50.

El primer paso de la restauración será someter a la Virgen a un tratamiento de anoxia, que en todo momento será supervisado y controlado por el restaurador Pedro Manzano.Estas labores se realizarán "en las dependencias de la Hermandad y estarán a cargo de Samitech, empresa especializada en anoxia -cuya patente le pertenece- y referente nacional en este tipo de tratamientos". A partir de ese momento, comenzará la restauración en sí, que se prolongará en un principio por un periodo aproximado de tres meses, resultando ampliables hasta la Cuaresma si así se estima oportuno o se descubren nuevas patologías durante el proceso.