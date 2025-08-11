Los Hermanos Caballero realizarán una nueva parihuela para el palio del Silencio

Un estreno que permitirá mayor comodidad, adaptación a las necesidades actuales y seguridad para un conjunto soberbio. El taller de los Hermanos Caballero confeccionará una nueva parihuela para el paso de palio de María Santísima de la Concepción, titular de la hermandad del Silencio.

En este sentido, se trata de una estructura que vendrá a sustituir a la actual, y la intención es que se entregue en enero de 2026 para que pueda ser ya empleadad por las cuadrillas de costaleros de cara a los habituales ensayos cuaresmales y la Semana Santa. Será ejecutada en madera de pino de flandes en la variedad "como cae", distintiva de su calidad y de carpintería fina. Este trabajo se une así a los que en estos últimos meses han acometido estos profesionales, como la ejecución de una nueva peana para el Nazareno de Huelva, la materialización de las piezas de las futuras andas de traslado de los titulares del Baratillo, la carpintería de la carreta del Rocío de Córdoba, el nuevo paso para la Virgen del Rosario de Bormujos o el Resucitado de Ceuta y, por supuesto, las diversas fases del canasto del paso del Divino Perdón de Alcosa, cuya primera entrega ya vimos el pasado Sábado de Pasión.

El paso de palio de la Concepción del Silencio es uno de los más característicos de la Semana Santa de Sevilla: su crestería, obra de Cayetano González de 1930, se inspira en la Catedral de San Marcos de Venecia y cuenta con incrustaciones de cristales de bohemia. El techo es obra del taller de Hijos de Olmo, la peana del siglo XVII y los faldones de 1918 diseñados por Álvarez Udell, entre otras piezas sobresalientes.