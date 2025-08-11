Las Cigarreras interpretará su música tras la Virgen del Rosario de Santiponce

En una ciudad milenaria y tras una primorosa imagen. La Banda de Música María Santísima de la Victoria, Las Cigarreras, acompañará musicalmente a Nuestra Señora del Rosario Coronada, patrona de Santiponce, el próximo Miércoles Santo. Se desvela así el destino de esta formación musical tras su desvinculación con la cofradía hispalense de La Lanzada, resolviendo así su próximo compromiso contractual.

Este pasado domingo se ha llevado a cabo la firma del contrato entre ambas instituciones, y a la que asistieron tanto José María Gutiérrez Rodríguez, presidente de la banda, como Manuel Javier Velázquez Romero, Hermano Mayor de la Hermandad, así como otros miembros de la junta. "Desde esta Hermandad agradecemos el trato, la atención y el interés de la Banda de Música de «Las Cigarreras» por acompañar a nuestra Madre y Patrona, al tiempo que expresamos nuestro deseo de que este sea solo el comienzo de una fructífera relación que esperamos sea duradera. Por ello, pedimos a nuestros Sagrados Titulares por todos los componentes de esta formación musical, a la vez que les deseamos lo mejor tanto a nivel profesional como a nivel personal", señala la hermandad en un comunicado.

En este sentido, también se informó hace unos días acerca de la desvinculación con la banda de música de Las Angustias de Sanlúcar la Mayor, que durante los últimos trece años venía acompañando a la patrona santiponceña. De este modo, la banda cigarrera continuará interpretando su música prácticamente todos los días pasionistas, con la visita a Santiponce el Miércoles Santo, entre los compromisos de San Esteban y la propia cofradía de Las Cigarreras el Martes y el Jueves Santo, respectivamente.