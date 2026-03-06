Charo Padilla: “Antes todo era una sorpresa en Semana Santa con la radio, ahora todo el mundo tiene un periodista dentro”

Con la llegada del tercer viernes de Cuaresma —ecuador de este tiempo de preparación para la Semana Santa— llega también una nueva entrega del podcast de El Palquillo, que alcanza su tercer episodio con una invitada de excepción.

En esta ocasión, el programa cuenta con la presencia de Charo Padilla, una de las voces más reconocibles y queridas del periodismo cofrade sevillano. Su nombre está estrechamente ligado a la narración radiofónica de la Semana Santa, una labor que desempeña desde hace más de tres décadas en el programa El Llamador de Canal Sur Radio, donde cada primavera pone voz a la emoción que se vive en las calles y templos de Sevilla.

A lo largo de estos más de treinta años de trayectoria, Padilla se ha convertido en una referencia para varias generaciones de cofrades, siendo la voz que acompaña la salida de numerosas hermandades. Entre ellas destacan corporaciones como la Hiniesta o el Cerro del Águila, una hermandad con la que mantiene una vinculación especialmente cercana y sentimental.

Hermana de San Pablo, la Redención, el Cerro del Águila y la Macarena, su compromiso con el mundo de las cofradías trasciende lo meramente profesional. En su trayectoria también figura un hito histórico: fue la primera —y hasta ahora única— mujer en pronunciar el Pregón de la Semana Santa de Sevilla, una responsabilidad que asumió en 2019 dejando una huella muy recordada entre los cofrades.

Si algo define el trabajo de Charo Padilla es el corazón que imprime a su forma de contar la Semana Santa. Su manera de narrar es capaz de trasladar al oyente hasta el interior de un templo en los instantes previos a la salida de una hermandad, captando la emoción, los silencios y la expectación que se concentran en esos momentos.

Durante la conversación en este tercer episodio de El Palquillo, Padilla repasa sus inicios en la radio cofrade y recuerda cómo comenzó a contar la Semana Santa desde los micrófonos, una experiencia que con el paso del tiempo ha evolucionado junto a la propia forma de narrar y comunicar la fiesta.

La periodista Charo Padilla, pregonera de la Semana Santa de Sevilla 2019 / Juan Carlos Vázquez

La entrevista también aborda cuestiones actuales, como el fenómeno de las bullas y la situación que vive hoy la Semana Santa, así como los cambios que ha experimentado el periodismo cofrade en los últimos años. No falta tampoco un espacio para lo más personal y emotivo: su vivencia como pregonera de la Semana Santa de Sevilla y su relación especial con hermandades como el Cerro del Águila o la Macarena, que forman parte de su propia vivencia cofrade.

Un episodio que combina memoria, reflexión y sentimiento, de la mano de una periodista que ha sabido convertir su voz en una de las grandes narradoras de la Semana Santa sevillana.

Podcast El Palquillo: nuevo episodio cada viernes de Cuaresma

Rosario M. García y Paz Seco recuperan el podcast El Palquillo con entregas semanales los viernes de Cuaresma hasta el Viernes de Dolores, centradas en la actualidad hacia la Semana Santa de Sevilla. Con esa periodicidad, el podcast se plantea como una cita semanal para seguir la evolución informativa y los debates que surgen durante estas semanas.

