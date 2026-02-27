Concha Rubio, Hermana Mayor de la Paz: '''La razón fundamental para cambiar el recorrido ha sido la cantidad de nazarenos''

Llega otro viernes de Cuaresma y, con él, un nuevo episodio del podcast de El Palquillo. Para esta segunda entrega nos visita Concha Rubio, hermana mayor de la Hermandad de la Paz, que afronta su primera Semana Santa al frente de la corporación del Porvenir.

En la entrevista, Rubio explica cómo encara esta nueva responsabilidad, asumida el pasado mes de septiembre, convirtiéndose en la segunda mujer en la historia de la Semana Santa de Sevilla en ostentar el cargo de hermana mayor. Asimismo, detalla los preparativos para el Domingo de Ramos, una jornada en la que La Paz estrenará una leve modificación en su recorrido con el objetivo de mejorar el tránsito de una cofradía que supera los 2.000 nazarenos, además de abordar el estado del nuevo palio de la Virgen.

En paralelo, repasamos la actualidad cofrade de la semana, marcada por el cierre de la iglesia de San Julián, lo que provocará que los titulares de la Hermandad de la Hiniesta realicen su salida desde Iglesia de Santa Marina el próximo Domingo de Ramos, así como el inicio del montaje de los palcos en la Plaza de San Francisco, uno de los puntos neurálgicos de la carrera oficial.

Podcast El Palquillo: nuevo episodio cada viernes de Cuaresma

Rosario M. García y Paz Seco recuperan el podcast El Palquillo con entregas semanales los viernes de Cuaresma hasta el Viernes de Dolores, centradas en la actualidad hacia la Semana Santa de Sevilla. Con esa periodicidad, el podcast se plantea como una cita semanal para seguir la evolución informativa y los debates que surgen durante estas semanas.

