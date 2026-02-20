El mundo del costal en el podcast de El Palquillo: Álvaro Gómez, Manuel Núñez y Manuel Saldaña abren la temporada

El primer episodio del podcast El Palquillo está dedicado a tres costaleros de generaciones distintas. La propuesta reúne a un costalero ya retirado, otro con más de veinte años bajo las trabajaderas y un joven que representa el relevo, en una conversación centrada en el mundo del costal.

Los participantes comparten su visión sobre el momento actual que atraviesa este ámbito, explican cómo llegaron a él y repasan algunos de sus recuerdos más especiales. Con ese enfoque, el programa plantea un diálogo entre experiencia, continuidad y relevo generacional, a partir de tres trayectorias concretas.

En esta entrega, los protagonistas son Álvaro Gómez, costalero de El Silencio y Jesús Despojado; Manuel Núñez, costalero del Señor de la Sentencia; y Manuel Saldaña, costalero retirado. Tres perfiles distintos para abordar un mismo tema desde perspectivas complementarias.

A partir de ahí, el episodio se articula alrededor de tres ideas que ya quedan definidas en el planteamiento: el estado actual del mundo del costal, el recorrido personal de cada uno hasta llegar a él y una selección de recuerdos destacados que cada participante considera especialmente significativos.

Tres perfiles, tres miradas sobre el mundo del costal

El episodio reúne a tres costaleros vinculados a distintas etapas. Por una parte, está Manuel Saldaña, presentado como costalero retirado. Por otra, se suma Manuel Núñez, costalero del Señor de la Sentencia, con una trayectoria que el planteamiento sitúa en el grupo de quienes llevan más de veinte años bajo las trabajaderas. Finalmente, aparece Álvaro Gómez, costalero de El Silencio y Jesús Despojado, como el joven que representa el relevo.

Esa combinación pretende trasladar al oyente una conversación con contrastes generacionales, sin salir del foco anunciado: experiencias, visión del presente y memoria personal dentro del mundo del costal.

Podcast El Palquillo: nuevo episodio cada viernes de Cuaresma

Rosario M. García y Paz Seco recuperan el podcast El Palquillo con entregas semanales los viernes de Cuaresma hasta el Viernes de Dolores, centradas en la actualidad hacia la Semana Santa de Sevilla.

El programa tendrá una cadencia marcada: ofrece un episodio nuevo cada viernes de Cuaresma y mantendrá ese ritmo hasta el Viernes de Dolores. Con esa periodicidad, el podcast se plantea como una cita semanal para seguir la evolución informativa y los debates que surgen durante estas semanas.