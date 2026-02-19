Este viernes vuelve el podcast de El Palquillo

Por segundo año consecutivo, Diario de Sevilla retoma el podcast de El Palquillo, la sección especializada en información cofrade y de la Semana Santa, consolidada como uno de los espacios de referencia para seguir la actualidad del mundo de las hermandades.

Las periodistas Rosario M. García y Paz Seco recuperan este formato de audio para abordar la actualidad de la Cuaresma, realizar entrevistas y analizar distintos temas en la cuenta atrás hacia la Semana Santa de Sevilla. El programa ofrecerá un episodio nuevo cada viernes de Cuaresma hasta el Viernes de Dolores.

El objetivo de esta propuesta es ofrecer un enfoque diferente del camino hacia la Semana Mayor, combinando información de última hora, análisis reposado, opinión y testimonios de protagonistas que viven intensamente estas semanas previas. El espacio busca así complementar la cobertura habitual con un formato cercano y reflexivo que permita profundizar en los asuntos que marcan la agenda cofrade.

El primer episodio estará dedicado a tres costaleros de generaciones distintas —uno ya retirado, otro con más de veinte años bajo las trabajaderas y un joven que representa el relevo—, quienes compartirán su visión sobre el momento actual que atraviesa el mundo del costal, cómo llegaron a él y algunos de sus recuerdos más especiales.

Todos los episodios estarán disponibles en los perfiles oficiales de Spotify e iVoox de El Palquillo.