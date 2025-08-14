Clasicismo en San Martín: así es el besamanos extraordinario de la Virgen del Buen Fin

Todo un oasis de belleza en el corazón del estío hispalense. Sobre los mármoles frescos y las naves quedas de San Martín ya nos espera María Santísima del Buen Fin, titular de la hermandad de La Lanzada, que en estas horas preside un besamanos extraordinario con motivo de los tres cuartos de siglo de la proclamación del Dogma de la Asunción, estrechamente vinculado a su propia advocación.

La hermandad, a través de una cuidada y renovada exposición en redes sociales con vídeos explicativos, ha informado acerca de todos los detalles del programa de actos y cultos. En primer lugar, y como novedad más destacada, la Virgen porta el manto de la dolorosa del Mayor Dolor y Traspaso, obra de Juan Manuel Rodríguez Ojeda de 1904. La imagen, en el centro de la propia iglesia de San Martín, permanece hasta la una del mediodía en veneración y por la tarde de este 14 de agosto se desarrollarán otra serie de eventos, que se relacionan a continuación:

21:00. Santa misa de apertura del besamanos, predicada por don Pablo Colón Perales.

21:30. Acompañamiento musical de la misa a cargo de un cuarteto de metales de la BM La Paz de Málaga.

22:45. Pasacalles de la Agrupación Musical María Santísima del Rocío desde la Catedral hasta San Martín.

23:30. Salutación a cargo de Juan de Mera.

23:45. Estreno de la salve a María Santísima del Buen Fin, a cargo del coro del Dulce Nombre de Alcalá de Guadaíra.

00:00. Toque de campanas y comienzo del besamanos.

El culto continuará en la jornada del 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción, en horario de 9:30 a 13.30. Además, la diputación de caridad informa que se ha preparado durante la mañana un desayuno para todos aquellos fieles y devotos que acudan a venerar a la imagen. El acceso será por la calle Divina Enfermera y todo lo recaudado irá íntegramente destinado a la bolsa de caridad.