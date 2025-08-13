La Macarena en 'The New York Times': "el escándalo del verano sevillano"

La crisis sufrida por la Hermandad de la Macarena este verano ha cruzado el charco. The New York Times, el periódico estadounidense, dedica un amplio reportaje a narrar lo ocurrido en Sevilla desde la polémica intervención de los Arquillo en la Virgen de la Esperanza hasta la nueva restauración que ha comenzado este miércoles. Una pieza firmada por el periodista Jason Horowitz que contiene comentarios de hermanos, devotos y vecinos del barrio sobre lo sucedido el último mes y medio. Prueba inequívoca de la trascendencia de una dolorosa que ocupa titulares en los rotativos más prestigiosos.

Con el título un tanto frívolo de Un cambio de look que salió mal, Horowitz presenta su reportaje como "la restauración de una adorada figura de la Virgen María causa revuelo. '¡La Macarena es invencible!'". No se le puede negar al periodista que ha cumplido con una de las premisas de toda buena información, patearse la calle. Cualidad de bastante mérito en una ciudad que ha superado los 40 grados las últimas semanas.

El reportaje está ilustrado con varias fotos. Lo abre una con un bello perfil de la Virgen de la Esperanza, en su camarín, con el aspecto que ha presentado tras los sucesivos retoques a la que fue sometida durante el fin de semana del 20 al 22 de junio, periodo que pasará como uno de los más negros en la historia de la corporación de la Resolana. Hasta la misma muralla a la que da nombre la dolorosa se ha venido el periodista para pulsar la opinión de los devotos. "Su maquillaje le dio pestañas más largas, una mirada más ahumada y cambios en la piel y la nariz", refiere en alusión a la polémica intervención de los Arquillo, que desató esta crisis.

Una amplia información en la que no faltan tópicos al uso, algo tampoco reprochable si se tiene en cuenta que las cadenas españolas han hecho uso del chiste fácil y la caricatura grotesca al abordar este asunto. A la hora de referise a la Macarena, Horowitz la asocia con "la canción que cantaba un dúo local que conquistó estadios durante la década de 1990", esto es, Los del Río y el famoso tema que bailó medio mundo hace 30 años (menos mal que entonces no existía el TikTok).

Norteños y sureños

"Más que una reforma fallida, la restauración chapucera se ha convertido en el escándalo del verano sevillano, sembrando luchas internas e inestabilidad política en la hermandad de 18.000 miembros, uno de los numerosos grupos religiosos vinculados a diversas imágenes sagradas arraigadas en la cultura sevillana", narra con total precisión este periodista, quien no pasa por alto el mencionado desprecio con el que muchos medios españoles han tratado esta crisis: "También ha avivado el resentimiento del sur contra los norteños, quienes, al enterarse de las protestas, se han burlado del folclore sevillano". Una referencia que recuerda, con tal terminología, a la mítica serie de los 80, Norte y Sur, ambientada en la Guerra de Secesión americana.

Antes de adentrarse en la pormenorizada cronología de los hechos, el reportaje aporta una primera conclusión, de carácter sociológico y evidenciada en las opiniones mostradas en redes sociales y medios convencionales desde que estalló la polémica a finales de junio. "Por encima de todo, el episodio reveló una profunda reverencia por la Macarena, y todos, desde los tradicionalistas con políticas de extrema derecha hasta los aficionados a la cultura drag queen, salieron en su defensa", afirma Horowitz.

Por cierto, en ese relato de lo ocurrido en este mes y medio, se alude a la entrevista al hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, publicada en Diario de Sevilla el pasado 3 de agosto. En concreto, recoge la declaración en la que el mandatario reconoce que fue "una mala decisión" reponer a la Virgen al culto tras la intervención de los Arquillo, pues la expresión del rostro no convencía a ninguno de los presentes la madrugada del 20 al 21 de junio. Un "fallo de juicio" que atribuyó al "impacto emocional" que causó el cambio de aspecto de la dolorosa.

A pie de la barra de bar

El reportaje continúa con la narración del cabildo extraordinario del pasado 29 de julioi, en el que se aprobó la nueva restauración, y "las teorías conspirativas" de los días previos. El trabajo informativo acaba como mejor puede hacerlo un cronista, yendo a la barra de los bares aledaños a la basílica. "Mientras toman unas cervezas en los lugares de reunión dedicados a la Macarena, los miembros de la hermandad se compadecen, lanzan calumnias sobre el hermano mayor, sus orígenes y costumbres norteñas ("¡Bebe Coca-Cola con vino tinto!") y ofrecen valoraciones técnicas".

Un relato que parece sacado de las narraciones que de la Semana Santa hicieron a principios del siglo XX escritores como Chaves Nogales o Antonio Núñez de Herrera. No falta la opinión de un tabernero -“todos se creen escultores”- y hasta la de un cura. El padre Amador, sacerdote habitual en las misas de la basílica, pone la guinda a esta pieza del periódico neoyorkino: “Si usas pestañas postizas, sigues siendo la misma persona”.