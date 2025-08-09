El Divino Perdón de Alcosa se desvincula de Virgen de los Reyes

Terremoto musical en el Sábado de Pasión. La hermandad del Divino Perdón de Alcosa, a través de un comunicado oficial, ha informado acerca de la no renovación de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, por decisión unánime de todos los miembros del cabildo de oficiales.

Dicha decisión "se encuentra motivada y fundamentada en la falta de confianza y transparencia con nuestra corporación. Ante la inminente salida procesional de Nuestro Padre Jesús del Divino Perdón, el próximo 5 de octubre, con motivo del 25.° Aniversario como Hermandad, y sin haberse firmado aún contrato para tal acontecimiento ni para la próxima Semana Santa, nos vemos en la obligación moral de tomar la dolorosa decisión de desvincularnos de la que fue nuestra querida banda hasta la fecha. Todo ello, ante la abundante rumorología que la sitúa en otra Hermandad de la misma jornada, sin que tal circunstancia haya sido desmentida por la dirección de la banda, y tras reiteradas e insistentes peticiones por parte de nuestra Hermandad para firmar ambos compromisos, verbalmente apalabrados por su presidente, sin haberse efectuado hasta la fecha", señala el comunicado.

Sin menoscabo de lo anterior, "siempre les estaremos agradecidos por lo vivido junto a Nuestro Titular durante este bienio, y, cómo no, por la figura de su presidente, D. Antonio Velasco, persona siempre empática y cercana que engrandece, si cabe, una institución musical como es Virgen de los Reyes. Por ello, les deseamos un futuro musical esplendoroso", finaliza.

La corporación ya trabaja en la búsqueda de una nueva formación musical "a la altura de lo que el Señor del Divino Perdón merece, para los próximos compromisos tan ilusionantes que se nos presentan en el Parque Alcosa". Por el momento, la agrupación aún no se ha pronunciado oficialmente.