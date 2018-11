124 hermanos mayores eligen presidente y junta superior

El Consejo de Cofradías celebra el próximo jueves, día 15 sus elecciones anticipadas. Dos candidatos concurren a esta cita anticipada: el actual presidente, Antonio Piñero; y el tesorero, Francisco Vélez. Un total de 124 hermanos mayores decidirán cuál es la junta superior que gobernará la institución durante los próximos cuatro años.

Las elecciones anticipadas llegan tras la renuncia del anterior presidente, Joaquín Sainz de la Maza, el pasado mes de junio. Serán 124 los hermanos mayores que elijan entre las opciones que encabezan Antonio Piñero y Francisco Vélez. La asamblea, al concurrir el presidente y no existir vicepresidente, será presidida por el hermano mayor de la Virgen de Guadalupe de San Buenaventura, Juan García Martínez, por ser el de más edad.

Al contrario de lo que sucedió en los anterior comicios, los dos candidatos estarán presentes en la asamblea por pertenecer a la junta superior.

Antonio Piñero, secretario judicial de 60 años, fue entre 2008 y 2016 hermano mayor de los Estudiantes. Asumió la presidencia el pasado en el mes de junio tras la marcha de Sainz de la Maza. Se presenta con una lista en la que repiten once de los actuales consejeros, la mayoría de ellos de penitencia.

Repiten Carlos López Bravo, que opta a la vicepresidencia; Enrique Durán, que deja el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección para ser tesorero; José Carlos Campos, José Manuel Albiac, Francisco Javier Escudero, Juan José Morillas, José María Cuadro y Manuel Vicente Durán, que se mantienen como delegados de Vísperas, Domingo de Resurrección, Lunes Santo, Martes Santo, Madrugada y Viernes Santo; y Miguel Ángel Martín y Silvestre Prado, que continuarían como consejeros de la sección de Glorias.

Diez son las incorporaciones. Como secretario se presenta Luis Alfonso Aparcero, ex hermano mayor de las Nieves. Como consejeros sacramentales entran María Victoria Jiménez Buiza, vinculada a la Sacramental del Sagrario; y Juan Carlos Gallardo, hermano de la Trinidad y el Rocío de Sevilla. Los consejeros de penitencia se completan con Francisco Javier González-Serna, ex hermano mayor de los Servitas y que formó parte de la lista de Enrique Esquivias en las últimas elecciones, como delegado del Miércoles Santo; José Antonio Moncayo, ex de la Redención, el Jueves Santo; y Francisco de Paula Comas, ex de la Exaltación, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. La lista de las glorias se completa con Juan Herrera, ex hermano mayor de la Cabeza; Flora Rodríguez Babío, Pascual Nieto y Abel González Canalejo.

Por su parte, el abogado Francisco Vélez, de 65 años, ha sido tesorero durante los dos últimos años. Anteriormente ha ocupado otros cargos en San Gregorio, como delegado del Domingo de Ramos. Como cargos generales le acompañan José Roda Peña (profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y hermano mayor de la Sacramental de la Magdalena), como vicepresidente; José Carretero (actualmente delegado del Jueves Santo), como secretario; y Alejandro Marchena, como tesorero.

Los consejeros de penitencia propuestos son: Serafín Marín Pineda: Viernes de Dolores y Sábado de Pasión. Francisco Javier Bonilla: Domingo de Ramos. Manuel Martínez de Pinillos: Lunes Santo. Daniel Perera: Martes Santo. Eduardo Carrera, actual delegado de glorias: Miércoles Santo. José Francisco Haldón, actual delegado de sacramentales: Jueves Santo. Antonio Luis Soto: Viernes Santo Madrugada. Diego Millán: Viernes Santo. Miguel Cuevas (actual delegado del Miércoles Santo): Sábado Santo y Domingo de Resurrección.

Como consejeros de gloria: Milagros Ciudad (actual consejera). Manuel Vales (hermano mayor de la Hermandad de la Anunciación de Juan XXIII). Hugo Gentil (ex hermano Mayor de la Hermandad de la Pastora de Triana). Antonio Rodríguez (hermano mayor de la Hermandad de la Luz). Miriam Olga de Frutos (actual consejera).

Delegado para las Hermandades del Rocío: José María Ruiz (ex hermano mayor de la Hermandad del Rocío del Cerro).

Consejeros de Hermandades Sacramentales: Antonio J. de la Fuente y Ernesto Martín (actual consejero).