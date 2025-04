Francisco Vélez: “Hay que reflexionar sobre lo ocurrido en Semana Santa ahora que está fresco”"

El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Francisco Vélez sabe que cuando las puertas de Santa Marina se cerraron tras el palio de la Virgen de la Aurora, es el momento de empezar a preparar la siguiente Cuaresma. Se ha terminado una Semana Santa que califica como buena, en líneas generales. "Hay que tener en cuenta los cientos de miles de personas que han estado por nuestras calles, además de casi 70 pasos circulando por nuestra calle, acólitos, más de 30.000 nazarenos, etc. y no ha habido ningún incidente", afirma. Aun así considera que es necesaria "una reflexión sobre las incidencias que han existido, sobre todo ahora que aún tenemos fresca la Semana Santa". En concreto, desde el Consejo esperan que el encuentro con el Ayuntamiento se produzca antes de la Feria.

"Que no haya habido ningún incidente grave ha sido un éxito. La ciudad ha demostrado una vez más que sabemos comportarnos, a pesar de la altísima masificación que estamos sufriendo en los últimos años, aunque a lo mejor habrá que limar algunas cosas en lo sucesivo. Eso es algo que tenemos que hacer, un balance de lo que no ha estado suficientemente bien y para el próximo año tomar las medidas oportunas, pero hay que hacerlo ya porque cuando llegue la cuaresma del año 2026 porque hay muchas de estas cosas que se olvidan". Vélez advierte que ahora, que está "fresco" es cuando se deben reunir todos los operadores implicados en la organización de la Semana Santa. Una especie de reunión de diputados de tramo después de hacer la estación de penitencia.

"Ahora es el momento de reflexionar y de llegar a acuerdos y tenemos que tomar las medidas para mejorar el próximo año", afirmó. Actualmente, los delegados del Consejo tienen previstas reuniones con sus hermanos mayores y sus diputados mayores de gobierno para ver las incidencias que haya podido tener cada una de las hermandades. "Tenemos prevista una reunión antes de la Feria, seguramente la próxima semana", añadió.

Francisco Vélez, durante la entrevista. / Juan Carlos Muñoz

Francisco Vélez advierte que tanto el Ayuntamiento como los diferentes organismos implicados en la Semana Santa, "estamos de acuerdo en que tenemos que reunirnos, y tenemos que hacerlo pronto. Después las cosas se van olvidando y además se van desdibujando en el tiempo. Ahora es el momento oportuno de hacerlo". La falta de poda en los árboles de la plaza del Duque y el incidente con el Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de la Hiniesta, cuando una de las ramas de la plaza se enganchó con la cruz, las vallas que impidieron el acceso de algunas hermandades a la Carrera Oficial o el excesivo celo en el aforamiento de algunas calles, son algunas de las sombras en una Semana Santa casi plena.

Vélez entona el mea culpa en el tema de las podas. "Es algo que se nos ha escapado a todos. La plaza del Duque es una vía ancha, el árbol tiene mucha altura. Y creo que ni los diputados mayores de gobierno han visto esto, pensando que esto ya prácticamente es carrera oficial, ni desde el Consejo lo hemos apreciado, ni tampoco se ha apreciado por parte de los servicios municipales. Creo que en el fondo no es culpa de nadie:es culpa de todos". El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías sabe que de lo malo se saca lo bueno. "Ese árbol nunca había sido un problema, pero el año que viene no solo vamos a mirar la arboleda del Duque, sino que estudiaremos con lupa los árboles de cada uno de los recorridos de las hermandades. Es algo que, inexplicablemente, ha pasado desapercibido para todas las partes".

Vallas en la carrera oficial y exceso de aforamiento

Pero si algo ha causado malestar en las hermandades ha sido la valla que impidió el acceso de algunas de ellas a la Carrera Oficial mientras estaba pasando la anterior. "Desde el primer momento dije que eso me parecía fuera de lugar", recalcó tajante Vélez. "Aquello me enfadó muchísimo cuando vi a la hermandad de la Estrella con una valla por delante de la cruz de Guía. Eso es como todo lo que ha ido ocurriendo, una falta de coordinación. No sé si tenían que haberla retirado nuestros servicios privados, la policía, pero lo que ha habido es un desajuste entre todos.

El presidente del Consejo explica que cosas como estas "han ocurrido todos los años, pero siempre ha habido cosas más importantes que han hecho que no nos ocupemos de esto. Con todo lo que se ha movido en Sevilla, con todo lo que ha habido, que estemos hablando de las vallas y no de cosas más graves, yo creo que eso es un dato positivo". Según Vélez, estos se pondrá en su justa medida cuando lleguen los informes, el 061, o la Cruz Roja y se vea la cantidad de personas que se han atendido y la cantidad de vidas que se han salvado. Para mí eso es lo realmente importante, que una valla esté dos minutos o tres minutos, no me gusta, es antiestético, es desagradable, pero no es crucial". Ahora bien, eso no desmerece el hecho de que al presidente no le parece algo correcto. "No ocurrirá más. Esa valla va a estar mirada con lupa y, por supuesto, nuestros servicios de vigilancia se van a encargar de quitarla. Asumiremos esta tarea".

Francisco Vélez, en la sede del Consejo / Juan Carlos Muñoz

Otra de las circunstancias que no han gustado a Vélez ha sido el excesivo celo en algunos aforamientos como en la entrada de San Isidoro. "No me gusta nada el aforamiento, pero tendremos que escuchar las explicaciones porque alguna razón habrá". En este caso, Vélez también apela a la próxima reunión de balance sobre la pasada Semana Santa. "Ahora es cuando tenemos que ver estas cosas para de una vez por todas erradicar aquello que no ha sido oportuno o que no ha sido correcto. Los fieles no pueden estar lejos de la imagen, ni el público puede estar lejos. Esa no es nuestra Semana Santa", insistió. Aun así Vélez espera que quien tenga que dar las razones de esta situación, las dé. "No entiendo de materia de seguridad, pero si los cuerpos de seguridad entienden que debe ser así, lo veremos en la reunión. No pondré nunca en duda las razones de seguridad de los intervinientes. Alguna razón habrá. Y si no, pues se rectificará para el próximo año", afirmó.

Sobre la explosión de las arquetas en la calle Relator durante la Madrugada, el presidente del Consejo explicó que es un ejemplo de actuación rápida por parte de los todos los operadores implicados. "Hay muy buena voluntad por parte de todos, y a los cuerpos de la fuerza de seguridad del Estado, más allá del exceso de celo o no de aforamiento, les debemos el orden y el buen discurrir de todos los cortejos penitenciales", explicó. Vélez recordó que hace unos años pasó algo similar en la Madrugada en la calle Feria entre casa Vizcaíno y Montesión. Entonces la Macarena fue desviada por la calle San Luis. "Creo que era presidente del Consejo Carlos Bourrelier y hubo un escape de gas junto a una farola".

Número de nazarenos

Son detalles que hay que limar para la Semana Santa de 2026, la última de Francisco Vélez como presidente del Consejo. "Esta semana debe ser excelente y vamos a trabajar por ella". Sobre la mesa hay algunos temas que se han generado en las conversaciones de los cofrades a pie de calle como el excesivo número, o no, de nazarenos. "Esto es algo que compete fundamentalmente a las hermandades, que son soberanas a la hora de determinar la procesión y los hermanos que participan. Por otra parte, a los fieles que se hacen hermanos para acompañar a sus titulares difícilmente se les puede impedir realizar la estación de penitencia. Habrá que buscar una solución. Para ello tendrán que trabajar hermandades y Consejo, sobre todo porque no hay una solución única. Es un tema muy complejo que habría que estudiar concienzudamente. Se trata del culto de sus hermanos y se trata de determinar cómo y cuándo sale cada uno de los hermanos". El presidente se pregunta si este problema existirá siempre o no. Por ejemplo, después de la lluvia o la pandemia se ha incrementado el número de nazarenos, pero además está el tema de la natalidad. "Pero tampoco tenemos que quejarnos por tener tantos nazarenos, porque cualquier capital de nuestro entorno se sentiría feliz de que ese fuera su mayor problema, tener muchos hermanos dispuestos a acompañar a los titulares".

Una de las grandes incorporaciones de este año ha sido la hermandad de Bendición y Esperanza, en las Tres Mil Viviendas. "Me encantó. Estuve en la Función Principal de Instituto y esa fe me emocionó. Fue extraordinario. Creo que es una incorporación de las más importantes de los últimos tiempos a nuestra nómina de hermandad de penitencia. Tenemos que sentirnos orgullosos de que esta hermandad esté hoy entre nosotros".

La salida de Las Cigarreras desde la iglesia de Los Terceros el Jueves Santo era otra de las novedades de este año. "Antes hubo que diseñar recorridos, evitar cruces. Pero después realmente ha resultado bien. Estaba todo razonablemente bien estructurado y la verdad resultó bien. No sé si será este el único año que sale desde allí porque esto va a depender un poco de las obras. La verdad es que se trabajó mucho tanto por parte del delegado de día como por otros compañeros hasta el último detalle. Tengo que decir que el equipo que tenemos aquí en el consejo está trabajando magníficamente. Conocen perfectamente la Semana Santa", afirmó.

Por delante queda todo un año para trabajar para la Cuaresma y la Semana Santa de 2026. Habrá que ver qué ocurre con el Martes Santo el año que viene con el cambio de sede canónica de Los Javieres. "La verdad es que yo creo que el martes está francamente bien. De hecho, siguen probando un recorrido alternativo. Hemos respetado las hermandades siempre y pretendemos que sean ellas las que tomen la decisión por mayoría cualificada". Un año en el que, además, habrá algunas procesiones extraordinarias. "Todos estamos en que esto hay que regularlo de alguna manera". Mientras, en la retina de Francisco Vélez quedan algunos momentos de la Semana Santa de 2025 como la del estreno del Domingo de Ramos. "Me impresiona cada año cuando llegamos a La Campana y se ven los preparativos y comienza a pasar la primera hermandad, que siempre son los niños de la Borriquita, aunque este año no. Ese florecer el Domingo de Ramos con Sevilla luciendo sus mejores galas para lo que va a empezar. A mí, todos los años, eso me emociona un poco, me impacta".