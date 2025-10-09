El Gran Poder acometerá obras de consolidación en su casa hermandad tras cien años de uso

Un gran proyecto para adaptar al siglo XXI un inmueble emblemático de nuestras cofradías. La junta de gobierno de la hermandad del Gran Poder, con el objeto de conservar y mejorar su patrimonio, ha promovido la ejecución de obras de consolidación estructural y de climatización de la casa hermandad de Hernán Cortés n°6, con el objetivo de adecuarla a las necesidades actuales, tras casi cien años de uso.

La obra de construcción, que respetará la distribución y apariencia estética que conocemos, la va a ejecutar la empresa ARCOBELTIA Construcciones, S.L. y la de climatización SARATON5, S.L., según proyecto del arquitecto D. Francisco Reina Fernández-Trujillo. El inmueble, primera casa hermandad de una corporación de penitencia, "ha tenido a lo largo de sus casi cien años de historia distintos usos, dando servicio en ocasiones también a la Parroquia de San Lorenzo; actualmente alberga el tesoro de la Cofradía en planta baja, mientras que la primera se usa como un gran salón de actos y la azotea como lugar de convivencia de hermanos", señala la cofradía.

Los numerosos enseres que guarda han sido desplazados a otras dependencias de la Hermandad, para preservar su conservación. Las tareas han comenzado el día 6 de octubre, tras obtener de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla licencia de ejecución y "está previsto que finalice antes de la Santa Cuaresma del año de su centenario", finaliza la cofradía.

El inmueble, que recoge entre otras piezas el soberbio paso de Jesús del Gran Poder, es de corte regionalista, como lo testimonia la gran fachada de ladrillo visto labrado que se ornamenta con elementos de forja en la puerta monumental (para la entrada y salida precisamente del paso), los ventanales y los cierros. En el interior, un zaguán ornamentado con revestimientos de piedra y azulejería y una caja de escaleras de mármol da paso en planta baja al gran salón del tesoro de bienes artísticos de la Hermandad, reformado en 2003, y donde aparecen los dos pasos montados, tanto el del Señor como el de la Santísima Virgen. Junto a ellos, en una serie de vitrinas adosadas a los muros, se presentan el resto de elementos del ajuar de las imágenes y las insignias del cortejo de la cofradía. En la planta alta, un gran salón de reuniones y actos donde, además de los yesos ornamentales, destaca la galería de retratos de hermanos mayores de la corporación desde mediados del s. XIX.