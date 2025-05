El herido en Roma tras el atropello durante la Gran Procesión: "No ha sido un accidente. El conductor iba en estado de embriaguez e invadió el carril bici por donde íbamos"

La procesión por el Jubileo de las Cofradías en Roma estuvo empañado por el fallecimiento de un vecino de los Palacios de 38 años tras ser arrollado el patinete con el que se desplazaba en la capital italiana. En el mismo accidente resultó herido su pareja, un vecino de Montellano, que viajaba también en el patinete. En declaraciones a Canal Sur radio, Raúl Macías ha explicado que aún sigue ingresado en el hospital San Giovanni y que está estable. "Me han hecho varias pruebas porque tengo muchos hematomas en el cuerpo y tuve un porrazo bien fuerte en la cabeza y parecía que me iban a tener que operar desde ahí, pero finalmente parece que está yendo todo mejor y solo me van a tener que operar de una fractura en la clavícula."

El montellanero ha afirmado que le operarán mañana martes y que está previsto que le den el alta el miércoles o el jueves. Además ha afirmado que tiene la clavícula la tengo fracturada "y quizás sea necesaria la cirugía". Raúl Macías ha estado acompañado durante todo este tiempo por amigos y en las últimas horas ha llegado su familia. Lo peor ha sido "el hecho de la muerte de mi pareja Manuel"

Sobre el atropello, asegura que "no ha sido un accidente como tal, sino una persona irresponsable que iba en estado de embriaguez y conduciendo un coche, asaltó el carril bici y nos llevó por delante. Por desgracia, él falleció en el acto y yo perdí la conciencia y me desperté aquí en este hospital". El fatal incidente ocurrió cuando ambos iban en patinete camino del Coliseo."Habíamos quedado con varios amigos y él me dijo que porque no cogíamos un patinete que en teoría íbamos a llegar más rápido y demás. Nosotros íbamos bien por nuestro carril bici y parece ser, no recuerdo mucho porque ya te digo que caí inconsciente y esa parte como que se me ha olvidado. Parece que bajando un paso a nivel un coche invadió la zona del acerado y del carril bici y bueno pues nos llevó por delante a los dos", explicó Raúl Macías.

"Lo primero que hice fue llamar a Manuel cuando me desperté en el hospital. Al no cogerme el teléfono ya estuve un poco raro hasta que ya se personaron dos policías aquí al mediodía y ya me dieron la información. Habían abierto una investigación, había también gente que había visto lo sucedido, el patinete se encontraba allí tirado y su móvil, sus pertenencias no han aparecido según tengo constancia". Al parecer, el conductor del coche chocó luego con otro vehículo y al final encontraron el coche en la zona de Pratis.

La víctima mortal y su amigo, ahora herido con pronóstico reservado, habían llegado a Roma de vacaciones unos días antes del tráfico desenlace para participar en el Jubileo de las Cofradías del sábado. En la madrugada de ese mismo día, sobre las 2:00 horas, regresaban a su hotel en el centro de ciudad en un patinete de una empresa de alquiler cuando en el entorno de la Piazzale Labicano, una zona de interés turístico en el distrito de Prenestino-Labicano, fueron arrollados y atropellados por un coche de la marca Suzuki de color negro que, según las primeras investigaciones, circulaba a gran velocidad por la violencia del impacto sobre las víctimas, que fueron desplazados unos metros fuera del carril reservado para bicicletas y patinetes. El atropello tuvo lugar bajo un paso elevado en Vía Prenestina tras el cual el conductor no se detuvo y en su huida impactó contra otro vehículo, un Citroën, en el que viajaban dos personas, que resultaron ilesas.

La Policía Local encontró el vehículo que había causado el accidente abandonado en una calle del distrito de Prati unas horas después, pero sin rastro de su conductor, que lo habría abandonado tras los hechos. Sí se ha podido localizar a su propietario, un ciudadano romano de 29 años, aunque no se ha podido determinar que fuera él quien conducía en el momento del fatal accidente.