La Hiniesta da a conocer los horarios y recorridos del próximo Domingo de Ramos desde Santa Marina

La Hermandad de la Hiniesta realizará su salida procesional desde la Iglesia de Santa Marina el próximo Domingo de Ramos. Esta decisión excepcional responde a la ejecución de obras en la parroquia de San Julián, lo que ha obligado a modificar los horarios de salida y entrada de la cofradía y los itinerarios

Debido a este cambio de ubicación, el horario y el itinerario se verán afectados en diversos puntos de su recorrido. La salida de la cruz de guía está programada para las 13:45 desde el templo de Santa Marina. El itinerario de ida comenzará en la Plaza del Señor de la Resurrección, siguiendo por la calle San Luis, la Plaza del Pumarejo y la calle Relator, momento en el que la hermandad retomará su recorrido habitual.

Para el regreso, se ha establecido un itinerario que discurrirá por la Plaza de San Marcos y la calle San Luis hasta alcanzar nuevamente la Plaza del Señor de la Resurrección. Se prevé que la entrada del paso de palio se produzca a las 23:45, completando así su estación de penitencia