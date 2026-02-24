San Julián cierra y la Hiniesta saldrá de Santa Marina el Domingo de Ramos

La parroquia de San Julián cerrará al culto los próximos días. El obispo auxiliar, Teodoro León, ha autorizado tal decisión a solicitud del párroco Amador Domínguez y tras los informes técnicos recibidos, que alertan de un empeoramiento del estado del templo tras las incesantes lluvias del invierno. Esta medida afecta de lleno a la Hermandad de la Hiniesta, que tendrá que realizar estación de penitencia el próximo Domingo de Ramos desde la cercana iglesia de Santa Marina, como ocurriera a principios de la década de los 90.

Tal decisión se da a conocer un día después de celebrarse el Vía Crucis de las Hermandades, presidido por el Cristo de la Buena Muerte (titular de la Hiniesta), y que tuvo como principio y fin esta iglesia, situada al norte del Casco Antiguo hispalense.

Este cierre inmediato conlleva al traslado de la comunidad parroquial a la iglesia de San Hermenegildo, en la Puerta de Córdoba. En este templo se celebrarán las misas diarias, dominicales y otros cultos de la parroquia.

Las sedes provisionales

Cuestión distinta es el futuro de las hermandades que radican en San Julián durante los trabajos de conservación y mantenimiento, para los que no hay tiempo estimado de duración. Tanto la Hiniesta como la corporación de gloria de la Virgen del Rosario habrán de pedir autorización a la Delegación diocesano para Asuntos Jurídicos de las Hermandades con el fin de autorizar los traslados de sus titulares a las sedes provisionales. Se prevé que la hermandad letífica lo haga en la parroquia de San Marcos, al final de la calle San Luis, mientras que la de penitencia volverá a Santa Marina, donde ya estuvo a comienzos de la década de los 90 cuando San Julián también tuvo que cerrar por obras.

La salida de San Julián se produce en vísperas del septenario de la Hiniesta Dolorosa, que coincide con el quinario de la Resurrección, que radica en Santa Marina. Por tal motivo, según ha podido saber este periódico, la intención de la hermandad es trasladar esta misma semana a sus titulares a la iglesia del Convento de Santa Isabel, donde se celebrarían dichos cultos cuaresmales. Acabados estos, se llevaría a cabo el traslado -público o privado- a Santa Marina, desde donde saldría la cofradía el Domingo de Ramos. Su recorrido también se vería afectado, principalmente en el tramo de regreso desde San Marcos a su sede canónica, en el paso por los callejones.

Será, por tanto, la segunda novedad en cuanto a templos en esta jornada, después de que la Estrella confirme su intención de salir este año de su antigua sede canónica, la parroquia de San Jacinto. Todos estos cambios deben ser autorizados por la autoridad eclesiástica.

El coste de las obras

Las obras en San Julián tienen un coste aproximado de 600.000 euros. De esta cantidad, el 50% lo aporta el Arzobispado de Sevilla, mientras que la otra mitad la debe sufragar la parroquia con fondos propios. Especial gravedad reviste la techumbre. La intervención se desarrollará tanto en el exterior como en el interior del templo.

Esta parroquia ya fue objeto de una profunda intervención que comenzó a finales de los 80. Duró casi un lustro. Aunque apenas hayan pasado 30 años, los problemas estructurales han vuelto a surgir, lo que pone en jaque la ejecución de aquellos trabajos.