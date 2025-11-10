Horarios e itinerarios de la salida extraordinaria de Las Penas de San Vicente por el 150 aniversario

La hermandad de Las Penas de San Vicente ha dado a conocer los horarios e itinerarios tanto del traslado como de la procesión triunfal extraordinaria de Nuestro Padre Jesús de las Penas, que el próximo 22 de noviembre recorrerá las calles de la ciudad en su paso procesional como colofón a los actos del 150 aniversario fundacional. Lo hará desde el Buen Suceso, templo al que será trasladado este próximo domingo día 16. La corporación señala que todos los recorridos se encuentran pendientes de aprobación definitiva por parte de la autoridad competente.

El domingo 16 de noviembre, en andas, Nuestro Padre Jesús de las Penas será trasladado al Convento del Buen Suceso en horario matinal, a partir de las 10:00, con el siguiente itinerario: Salida, Cardenal Cisneros, San Vicente, Plaza del Museo, Miguel de Carvajal, Bailén, Canalejas, Cristo del Calvario, Parroquia de la Magdalena, San Pablo, Rioja, Tetuán, Jovellanos, Sagasta, Salvador, Córdoba, Plaza de Jesús de la Pasión, Alcaicería, Plaza de la Alfalfa, San Juan, Boteros, Sales y Ferrer, Ortiz de Zúñiga, Plaza del Buen Suceso y entrada (14:00).

Tras la celebración del triduo los días 19, 20 y 21, en la jornada del día 22 el Señor regresará a San Vicente en su paso procesional, acompañado por la Banda de Música del Maestro Tejera. La procesión comenzará a las 17:00 y tomará el siguiente recorrido: Salida, Plaza del Buen Suceso, Ortiz de Zúñiga, Plaza del Cristo de Burgos, Sales y Ferrer, Boteros, Odreros, Jesús de las Tres Caídas, parroquia de San Isidoro, Cuesta del Rosario, Villegas, Plaza del Salvador, Cuna, Orfila, Plaza Fernando de Herrera, Daoiz, García-Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder, Conde de Barajas, Plaza de San Lorenzo, Basílica de Jesús del Gran Poder, Plaza de San Lorenzo, Cardenal Spínola, Baños, Jesús de la Vera Cruz, Cardenal Cisneros y entrada sobre las 22:00.

De este modo dichas salidas nos ofrecerán estampas para el recuerdo, como el transitar por el entorno del Museo y la Magdalena, el regreso visitando la parroquia de San Isidoro (donde tuvo su sede circunstancial durante ocho años por obras en San Vicente) o la visita a Jesús del Gran Poder en su Basílica.