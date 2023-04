Instantes de pellizco: San Benito de vuelta a la Calzá en el Martes Santo de 2023

La Hermandad de San Benito estrenó este pasado Martes Santo un itinerario de regreso novedoso. Tras una larga y casi insoportable ausencia de cuatro años, el sol acompañó con justicia y determinación a la cofradía de la Calzá y a todas las demás que salieron a la calle en este cuatro de abril. San Benito tensó el arco y diana: todo un acierto el recorrido de vuelta una vez pasada la Alfalfa. Los cofrades allí reunidos agradecimos -imaginamos que al igual que el resto de nazarenos- el ritmo del cortejo y la facilidad de movimiento.

Aunque en la Pila del Pato sí se registraba y percibía una mayor presencia de público, en las calles siguientes reinaba la comodidad y la tranquilidad. Hacía no sé cuántos años que no veía San Benito de noche; siempre la acompañaba a mediodía, bajando por Santa Catalina con el sol de frente, levantando ovaciones que se cerraban a pesar de los espacios y las anchuras, piel con piel con sus vecinos incondicionales que ríen, lloran, animan, rezan, abrazan... Y tal fue la conmoción, lo inesperado de aquella decisión, que me obligué a acompañar al Señor de la Presentación el tiempo que resultara necesario. Apareció por entre la calle Zamudio, raspando los muros con el aire de la canastilla. Se detuvo a mi lado y ahí estaba: aún sin decir nada, sin abrir los labios sazonados, con un Pilatos echado sobre todos nosotros y frunciendo el gesto en una mezcla de incredulidad, angustia y comprensión.

¡Cómo me divertía, cuando niño, aquellas tardes de Martes Santo! ¡Cómo volví a sonreír hace una semana! El barullo creciente de la bulla, la invasión de los ciriales y el incienso, el canasto navegante en la marejada de las sombras… Era de noche, pero para mí era aún de día. El misterio, más que andar, planeaba; se deslizaba como un patinador artístico que no descomponía su elegancia a pesar del vértigo y las exigencias. Bastaron tres, cuatro chicotás: asomó por la calle Cardenal Cervantes y en un suspiro se posaron los zancos en los caños de Carmona.

La luna en lo alto, henchida de plata, cogiendo aire y limando la piel de sus cráteres… Nada importaba más en aquel momento. Nadie, ni el pontífice ni nosotros, nos decidíamos por el destino de un Jesús ausente y esbelto, que mantenía su figura divina como un trigal de oro en los campos de la Calzá…