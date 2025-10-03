Itinerarios, horarios y traslados de la Misión de la Esperanza de Triana

No se respira más que ilusión, felicidad y júbilo en el viejo arrabal, si bien entre las miradas subyace un hondo sentido de la responsabilidad y la trascendencia. Nuestra Señora de la Esperanza protagoniza, desde hoy viernes, la denominada Misión de la Esperanza, una iniciativa pastoral de especial relevancia, aprobada y comunicada por Palacio en marzo de 2024, que llevará a la dolorosa de la calle Pureza hasta el Polígono Sur y las Tres Mil Viviendas y que se enmarca en el Jubileo convocado por el papa Francisco. La presencia de la Virgen en esta zona, una de las más desfavorecidas de todo el país, servirá para procurar su nombre a todos aquellos que la necesitan, establecer programas de ayudas y labor social y agitar conciencias.

En concreto, la Virgen recibirá culto durante dos semanas en las parroquias de Jesús Obrero y Pío X, con los correspondientes cultos y actividades. Regresará a Triana el día 18 de octubre, para posteriormente celebrar los fastos del LXXV aniversario del Dogma de la Asunción en la Catedral de Sevilla, saliendo desde San Jacinto el día 25 y volviendo a Triana en procesión triunfal el 1 de noviembre en el paso de gloria de la Purísima Concepción de La Algaba.

Tras más de un año de trabajos y preparativos, la Virgen de la Esperanza, radiante sobre sus andas, partirá este viernes 3 de octubre a la Real Parroquia de Santa Ana a las 20:30 horas desde la Capilla de los Marineros, recorriendo Pureza, Párroco Don Eugenio y la Plazuela de Santa. A continuación compartimos todos los horarios e itinerarios de cada uno de los traslados, que contarán en todo momento con el acompañamiento musical de la Banda de Música de Las Cigarreras.

Sábado 4 de octubre

Tras la celebración de la santa misa de envío de la misión, que comenzará a las 7:30 horas y será presidida por el Excelentísimo y Reverendísimo Señor Don José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, Nuestra Señora de la Esperanza saldrá de la Real Parroquia de Señora Santa Ana a las 8:30 horas recorriendo la Plazuela de Señora Santa Ana, Bernardo Guerra, Pureza, Troya, Betis, Plaza de Cuba, Asunción, Virgen de Luján, Puente de los Remedios, Glorieta de los Marineros, entrada en el Parque de María Luisa por la Avenida de Rodríguez de Casso, Plaza de España, Avenida Isabel la Católica, Glorieta de Covadonga, Avenida de Don Pelayo, Felipe II, Nuestra Señora de las Mercedes, Cardenal Bueno Monreal, Coullaut Valera, Avenida de los Teatinos, entrada en la Parroquia de Santa Genoveva, Romero de Torres, Almirante Topete, Osuna, Lora del Río, Riscos Altos, Sierra de Gata, Glorieta Miguel Ángel Blanco, Poeta Manuel Benítez Carrasco, Nenúfar, Amaranto, Unión La Oliva, Barriada Nuestra Señora de la Oliva, Getsemaní, Ronda Nuestra Señora de la Oliva, Madre del Creador y entrada en la Parroquia de San Pío X a las 16:30 horas.

Domingo 12 de octubre

Salida a las 9:30 horas desde la Parroquia de San Pío X, recorriendo Madre del Creador, Reina de los Ángeles, Avenida de las Letanías, Madre de Cristo, El Principito, Platero y Yo, La Colmena, Juan de Mairena, Padre José Sebastián Bandarán y entrada en la Parroquia de Jesús Obrero a las 11:45 horas.

Sábado 18 de octubre

Traslado de regreso a la capilla de los Marineros. Salida a las 8:15 horas desde la Parroquia de Jesús Obrero, recorriendo Padre José Sebastián Bandarán, Bendición y Esperanza, Rafael Pérez del Álamo, Victoria Domínguez Cerrato, Torcuato Luca de Tena, Luis Rosales, visita al Hospital Infantil Virgen del Rocío, salida del hospital por la calle Antonio Maura Montaner, Bogotá, Juan Pablos, Progreso, Felipe II, entrada en el Parque de María Luisa por la Avenida Don Pelayo, Avenida Isabel la Católica, Avenida del Cid, Real Fábrica de Tabacos de Sevilla (actual Rectorado de la Universidad de Sevilla), entrada en la capilla universitaria de la Hermandad de los Estudiantes, San Fernando, Paseo de Roma, Paseo de las Delicias, Puente de San Telmo, Plaza de Cuba, Betis, Troya, Pureza y entrada en la Capilla de los Marineros a las 16:30 horas.

Miércoles 22 de octubre

Traslado a la parroquia de San Jacinto. Salida a las 20:30 horas desde la Capilla de los Marineros, recorriendo Pureza, Plaza del Altozano, San Jacinto, visita a la Hermandad de la Estrella, Pagés del Corro y entrada en la Parroquia de San Jacinto.

Sábado 25 de octubre

Traslado bajo palio a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Salida a las 8:00 horas desde la Parroquia de San Jacinto, recorriendo Pagés del Corro, San Jacinto, visita a la Hermandad de la Estrella en su capilla, Plaza del Altozano, visita a la Hermandad del Carmen en su capilla, Puente de Isabel II, Reyes Católicos, Pastor y Landero, López de Arenas, Adriano, visita a la Hermandad del Baratillo en su capilla, Arfe, Puerta del Arenal, García de Vinuesa, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo, Plaza Virgen de los Reyes y entrada en la catedral por la Puerta de Palos a las 14:30 horas.

Sábado 1 de noviembre

Procesión triunfal de regreso a Triana. Salida de la Catedral a las 16:00 horas por la Puerta de San Miguel, recorriendo la Avenida de la Constitución, Plaza Nueva (andén del Ayuntamiento, donde la Santísima Virgen será recibida por la corporación municipal), Tetuán, Rioja, visita al Convento del Santo Ángel, Plaza de la Magdalena, San Pablo, visita a la Real Parroquia de Santa María Magdalena, Puerta de Triana, Reyes Católicos, Puente de Isabel II, visita a la Hermandad del Carmen en su capilla, Plaza del Altozano, San Jorge, Antillano Campos, Pagés del Corro, San Jacinto, visita a la Hermandad de la Estrella en su capilla, Rodrigo de Triana, Fabié, Pureza y entrada en la Capilla de los Marineros a la 1:00 de la madrugada