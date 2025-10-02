La Esperanza de Triana, preparada para la Misión al Polígono Sur

La Esperanza de Triana, ya preparada para la Misión en el Polígono Sur.

Gloriosas vísperas en la calle Pureza. La Esperanza de Triana ha amanecido este juves, 2 de octubre, en las andas con las que el próximo sábado será trasladada al Polígono Sur, como comienzo de la Misión que la llevará a esta zona de Sevilla.

La dolorosa está de estreno. Porta por primera vez el manto bendecido el pasado domingo, el cual ha sido bordado en el taller de Pepi Maya, con diseño de Javier Sánchez de los Reyes, que se ha inspirado en el primitivo manto de los dragones, que pertenece actualmente a la patrona de Ronda, la Virgen de la Paz. Esta pieza desarrolla el estilo renacentista cerámico que tomó José Recio cuando le imprimió un sello único a esta cofradía a comienzos del pasado siglo, dentro del movimiento regionalista que imperaba en la época.

Lleva también la saya y toca de sobremanto que bordaron las Hermanas Martín Cruz en la década de los 60 y la corona de Gabriel Medina, de 1937, con que llegará al Polígono Sur. Enmarca su rostro, un raso blanco.

La Esperanza de Triana y el Cristo de las Tres Caídas, este jueves, en la Capilla de los Marineros. / Hermandad de la Esperanza de Triana / M. G.

Por otro lado, las andas de traslado estrenan un moldurón en plata de ley, obra de Ramón León, y nuevos faldones, bordados por Santa Clara, según diseño de Antonio Castro.

La dolorosa partirá mañana viernes, a las 20:30, desde la Capilla de los Marineros a la parroquia de Santa Ana. El sábado siguiente se celebrará en el templo trianero una misa de envío, presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, tras la cual la Esperanza de Triana será llevada a la parroquia de Pío X, en el Polígono Sur. Un recorrido en el que transitará por lugares de especial interés, como la calle Asunción (bellamente decorada estos días), el Parque de María Luisa, la parroquia de Santa Genoveva (en el Tiro de Línea) y la barriada de la Oliva.

En Triana se cuentan ya las horas para esta gran cita.