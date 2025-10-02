Cuatro lugares únicos que la Esperanza de Triana recorrerá en su traslado al Polígono Sur

Sevilla se prepara para un mes de octubre repleto de actos religiosos con motivo de la Misión de la Esperanza de Triana, que recorrerá distintas parroquias del Polígono Sur. La agenda comenzará este viernes 3 de octubre con el traslado de la dolorosa desde la parroquia de Santa Ana, desde donde la imagen partirá al día siguiente hacia el barrio de Las Letanías.

El traslado oficial de la Virgen de la Esperanza al Polígono Sur se llevará a cabo el sábado 4 de octubre, con destino a la parroquia de San Pío X, concluyendo la programación el 1 de noviembre con una función solemne en la Catedral de Sevilla. Esta iniciativa no solo tiene un carácter evangelizador, sino que también conmemora el 75 aniversario del Dogma de la Asunción, un hito que la Hermandad de Triana ha querido destacar en estas misiones.

Durante el primer traslado hacia el Polígono Sur, la Virgen recorrerá el sábado 4 de octubre un trayecto entre las 8:30 y las 16:30 horas, ofreciendo a los sevillanos escenas inéditas en puntos emblemáticos de la ciudad.

Calle Asunción

Aunque el nombre de la arteria se popularizó por la tradición de la Hermandad trianera, su historia se remonta a 1950, cuando se le dio este nombre en honor a la proclamación del Dogma de la Asunción. La Virgen de la Esperanza pasará por esta calle, recordando simbólicamente aquel importante aniversario, que coincide con los 75 años de la efeméride.

Para la ocasión, un vinilo de grandes dimensiones del rostro de la Esperanza ha sido colocado en la calle Asunción, en la esquina con Virgen de Regla.

Parque de María Luisa y Plaza de España

Tras cruzar el Río Guadalquivir, la Esperanza se adentrará en el Costurero de la Reina y recorrerá la avenida Rodríguez de Caso hasta alcanzar la Plaza de España por la parte trasera de la escultura de Aníbal González. Este trayecto es recorrido tradicional de otras hermandades como La Paz y Santa Genoveva durante la Semana Santa.

Parroquia de Santa Genoveva

En su avance hacia el Polígono Sur, la Esperanza hará una parada en la parroquia de Santa Genoveva, uno de los centros más representativos de la devoción popular sevillana. Allí, el Cautivo y la Virgen de las Mercedes recibirán a la Virgen trianera, mientras el Tiro de Línea se engalana para acoger uno de los momentos más significativos del traslado.

Llegada al Polígono Sur

El punto culminante de la peregrinación será la entrada a la parroquia de Pío X, donde la Virgen será venerada hasta el 12 de octubre. Durante su recorrido por la barriada de La Oliva, los vecinos podrán contemplar un evento único que quedará inmortalizado en imágenes de gran valor devocional.

La Misión de la Esperanza de Triana promete ofrecer instantáneas irrepetibles y fortalecer los lazos de la comunidad con uno de los símbolos más representativos de la religiosidad sevillana.